انت الان تتابع خبر بالفيديو .. لحظة الاعتداء على وزير الطاقة اللبناني وليد فياض والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بمقطع فيديو يوثق لحظة الغعتداء على وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، وضربه أثناء خروجه من أحد المقاهي.

وتم تداول الفيديو بشكل مكثف عبر مواقع التواصل، والصفحات الإخبارية، ظهر فيها وزير الطاقة اثناء توقيفه من قبل مواطن تظاهر انه يتحدث معه بشكل طبيعي ويريد ايصال رسالة له بإسم الشعب اللبناني، قائلا له: "يا رب تفهمني، وهذه رسالة من الشعب اللبناني كله.. اليوم طلب (الشعب) إيصال رسالته إليك"، لكن فجأة اعتدى على الوزير ودفعه بقوة حتى ارتطم بالجدار.

كما انه كان قد تعرض فياض للضرب على وجهه من قبل شبان آخرين وهذا كان واضحا من الكدمات على وجهه التي كان يضع يده عليها ويحاول اخفاءها في الفيديو الذي تم تداوله.

وانقسمت الآراء بين من اعتبر أن هذا التصرف غير لائق ومرفوض، ولا يجوز التعامل والتعبير عن الغضب بهذا الطريقة وبين من أيده، باعتبار أن ملف الكهرباء والأوضاع في البلاد تتحمله السلطة الموجودة في الحكم.

الجدير بالذكر هذه ليست أول مرة يتعرض فيها الوزير فياض لإعتداء، ففي أول مارس الماضي، صادفه شبّان وشابات في مطعم بشارع الحمراء ببيروت، وحصل تشنج بينه وبينهم، تطور الى غضب ممن وجدوه في المطعم، وتعرض للصفع.رك