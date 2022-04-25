انت الان تتابع خبر محكمة الاحتلال تجمد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قررت محكمة الاحتلال استمرار قرار تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.

وقال محامي عائلة سالم ماجد غنايم في بيان له إن محكمة الاحتلال عقدت جلسة للنظر في دعوى جمعيات استيطانية لإخلاء عائلة سالم في الشيخ جراح من منزلها، قرر خلالها القاضي تجميد قرار الإخلاء، بعد قبوله الاستئناف المقدم من العائلة، كما قرر إعادة الملف لما يسمى قاضية التنفيذ والإجراء لعقد جلسة موسعة للبت في القضية.

وأوضح غنايم أنه عقب انتهاء الجلسة "استمر سريان قرار تجميد عائلة سالم من حي الشيخ جراح، إلى حين صدور قرار قريبا".

وتعيش عائلة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاما، وتملك منزلا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها، ومنذ سنوات عدة، تعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.

وخلال عقد الجلسة، نظم متضامنون ومؤسسات وجمعيات حقوقية وقفة قبالة مبنى المحكمة، تضامنا مع عائلة سالم وسكان الشيخ جراح، واحتجاجا على مخططات تهجير العائلات الفلسطينية من المدينة، وضد ازدواجية منظومة القوانين الإسرائيلية في تعاملها مع اليهود والفلسطينيين.

وفي شباط الماضي جمدت المحكمة إخلاء عائلة سالم من منزلها، "حتى صدور قرار جديد" بشأن ذلك، بعد أن أصدرت ما تسمى سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية في كانون الثاني الماضي، أمرا بتطبيق قرار إخلاء العائلة من منزلها بين الأول من آذار، والأول من نيسان المقبل.