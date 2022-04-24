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الرياض - احمد صلاح - عاجل: إعلان جديد من الحوثيين حول الهدنة الأممية.. هدنة جديدة بهذه الشروط إثراء ـ متابعة خاصة السبت، 24 ابريل 2022 الساعة 22:00 مساءً

أدلى عضو الفريق التفاوضي الحوثي، عبدالملك العجري، بتصريحات جديدة حول الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة بين جماعته وبين الحكومة اليمنية.

وقال العجري، عبر حسابه على موقع تويتر: كان يفترض أن تستثمر الهدنة لبحث ملفات رفع الحصار وإنهاء الحرب الا أن الاداء الهزيل والضعيف جدا للأمم المتحدة وبعثتها الخاصة مع الهدنة يوجب إعادة النظر في دورها.

وأضاف أن أنه لا بد من إشراك أطراف اقليمية أو دولية محايدة في رعاية أي اتفاق وضمان تنفيذه.