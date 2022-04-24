انت الان تتابع خبر زيلينسكي يقترح 3 خطوات لحل أزمة ماريوبول والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اقترح مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، 3 خطوات لحل الأزمة الإنسانية في مدينة ماريوبول الساحلية، التي سيطرت القوات الروسية على غالبيتها، وفق مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك.

وبحسب المستشار يتضمن المقترح الرئاسي الخطوات التالية:

إعلان هدنة حقيقية لعيد الفصح في ماريوبول.

توفير ممر انساني للمدنيين على الفور.

الاتفاق على "جولة خاصة من المفاوضات" حتى يتم تبادل الجنود الأسرى.

وكان منسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا، أمين عوض، دعا في وقت سابق الأحد إلى "وقف فوري" للقتال في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في المدينة الأوكرانية "اليوم".

وقال عوض في بيان إن "حياة عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم نساء وأطفال وأشخاص أكبر سنا، على المحك في ماريوبول".

وأضاف: "نحتاج إلى توقف في القتال الآن لإنقاذ حياة الناس. كلما انتظرنا أكثر، ستكون حياة مزيد من الأشخاص عرضة للخطر. يجب السماح بإجلائهم الآن، اليوم. غدا، سيكون فات الأوان"، وفق "فرانس برس".

وفشلت، السبت، محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول إلى مدينة زابوريجيا.

وقال بيترو اندريوشتشنكو مساعد رئيس بلدية ماريوبول على حسابه على "تلغرام"، إن نحو 200 من سكان المدينة الصناعية المطلة على بحر أزوف، المتفرع من البحر الأسود، كانوا بدأوا يتجمعون لاجلائهم حين عمد الجيش الروسي إلى "تفريقهم".

وأضاف أن القوات الروسية أجبرت بعضهم أجبر على الصعود إلى حافلات متجهة إلى منطقة يحتلها الروس على بعد 80 كلم شمالا.

وكان زيلينسكي طالب، مساء الجمعة، عشية الاحتفال بعيد الفصح الأرثوذكسي، بـ"هدنة إنسانية" لاجلاء المدنيين من المدن التي يحاصرها الروس، وبينها ماريوبول التي تتعرض لقصف روسي منذ نحو شهرين.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك 100 ألف مدني عالقين في المدينة التي تعرّضت إلى دمار كبير بعدما حاصرتها القوات الروسية على مدى أسابيع.