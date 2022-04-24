انت الان تتابع خبر حادث مروع في السعودية.. وفاة 8 مصريين فيه قبل أداء العمرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توفي 8 معتمرين مصريين في حادث مروع في السعودية أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة، وحدث هذا الحادث بسبب انقلاب السيارة التي كانت تقل الكثير من المصريين في طريق المدينة المنورة أثناء توقف الحافة على الطريق اليوم اصطدمت بسيارة “تريلا”.

حادث مروع في السعودية راح ضحيته الكثيرين

وأكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر في منطقة المدينة المنورة بالسعودية أحمد الزهراني، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر في المنطقة “997” حصلت على بلاغ الساعة 6:14 من صباح اليوم، يؤكد وقوع حادث أنقلات حافلة في طريق الهجرة السريع عند الكيلو 140، وسريعاً تم توجيه أحدث المركبات التي تخص الهيئة باص الإصابات ذات الطوابق المتعددة، وأيضاً كان وصول أول الفرق في تمام الساعة الـ 6:24.

فرق إسعافية تشارك في إسعافهم

وحرصت 20 فرقة إسعافية من داخل المنطقة ن على المشاركة في إسعافهم، وأيضاً 6 فرق في منطقة مكة المكرمة بإجمالي 26 فرقة و6 فرق تابعة إلي الشئون الصحية بقيادة القيادة الميدانية، ومعهم مدير الشئون الصحية والمساعد للشئون الإسعافية ومتابعة مدير القيادة والتحكم، وهي من الحوادث المروعة.

إصابة 43 حالة في حادث السعودية اليوم

وأضاف فرع هيئة الهلال الأحمر “تأكدت وفاة 8 من ركاب الحافلة، بينما تفاوتت الحالات الصحية للمصابين، الذين بلغ عددهم 43 حالة، بين 3 إصابات خطرة، و10 متوسطة، و30 في حالة مستقرة، “نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات”، فيما تستمر الإجراءات النظامية للوقوف على أسباب الحادث”.