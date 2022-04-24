انت الان تتابع خبر بقرار صادم طالبان تقسم أيام الأسبوع بين الذكور والاناث والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نقلا عن بيان صدر عن وزارة التعليم العالي الأفغانية، قالت قناة Ariana News، إن حركة "طالبان" قررت فرض التعليم المنفصل في الجامعات الأفغانية، على أساس الجنس، وجاء في البيان: "سيتم فصل الطلاب عن الطالبات وسيحضرن محاضرات في أيام مختلفة من الأسبوع".

وسيتم تخصيص ثلاثة أيام في الأسبوع للطلاب لحضور الفصول الدراسية، وسيكون دوام الفتيات في المحاضرات أيام الاثنين والأربعاء والسبت، اما الذكور سيكون دوامهم الثلاثاء والخميس والأحد.

وقد أرسلت وزارة التعليم العالي الأفغانية، تعميما إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا في البلاد بشأن هذه المسألة، وأكدت إدارة جامعة كابل أنها ستنظم تعليم منفصل في الجامعة، ووضعت خطة خاصة تسمح للطالبات بمواصلة دراستهن.

ومن ناحية أخرى، أعلن متحدث باسم طالبان، الخميس، حظر تطبيق "تك توك" ولعبة "ببجي" في أفغانستان، بحجة تضليل الجيل اليافع، حسبما أشار إنعام الله سمان غني في تغريدة له عبر حسابه في تويتر، حيث أكد إن قرار حظر "تيك توك" صدر لأن التطبيق الذي تقدمه شركة "بايت دانس" الصينية "قذر" ولا يتوافق مع قوانين الشريعة الإسلامية".، حسب تعبيره.

كما أصدرت الحكومة، قرارا بحظر لعبة "ببجي"، ومنعت قنوات التلفزيون الأفغانية من بث المحتوى "غير الأخلاقي، وفقا للمتحدث، وتعتبر هذه القرارات جزءا من السياسات التي تعتمدها الحركة في تطبيق تفسيرها للشريعة الإسلامية، وقال المتحدث باسم حكومة طالبان: "لقد تلقينا كثيرا من الشكاوى حول تضييع تطبيق تك توك ولعبة ببجي وقت الناس"، وان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلقت أوام بحذف التطبيقين من خوادم الإنترنت، ومنع دخول الجميع إليها في أفغانستان.