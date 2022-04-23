انت الان تتابع خبر كندا ترسل مدفعية ثقيلة إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إرسال بلادها أربع قطع ثقيلة من مدافع هاوتزر الجديدة من طراز إم - 777 إلى الجيش الأوكراني لمساعدته في مواجهة مع روسيا.

وقالت أناند في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن بلادها أرسلت مدافع الهاوتزر بالاشتراك مع الحلفاء الأمريكيين، مضيفة أن كندا قدمت عدداً كبيراً من الصواريخ الإضافية المضادة للدروع والتي طلبها الأوكرانيون.

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وأشارت إلى إن كندا بصدد الانتهاء من العقود الخاصة بعدد من المركبات المدرعة التجارية والتي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قد كشف في وقت سابق من هذا الأسبوع عن شحن ما أسماه بمدفعية ثقيلة إلى أوكرانيا لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن ما سيتبرع به الجيش الكندي.