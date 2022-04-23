انت الان تتابع خبر إصابة 3 فلسطينيين برصاص المستوطنين شمال الخليل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين مساء اليوم السبت، برصاص المستوطنين، بمنطقة القرينات ببلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وذكرت مصادر لوكالة الانباء الفلسطينية، أن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين أثناء فلاحتهم أراضيهم في خلة علي اغنيم بمنطقة القرينات ببلدة صوريف، وأطلقوا الرصاص الحي ما تسبب بإصابة ثلاثة مواطنين، نقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل.

وأضافت المصادر، أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في بطنه، وآخر في ساقه، والثالث أصيب بشظايا الرصاص الحي في أطرافه، وجميعهم من عائلة غنيمات، ووصفت إصابتهم ما بين متوسطة وطفيفة.

كما اقتحم جنود الاحتلال المنطقة وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.