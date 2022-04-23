انت الان تتابع خبر زيلينسكي يهدد بانسحاب أوكرانيا من المفاوضات مع روسيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لإنهاء الحرب"، لكنه هدد بالانسحاب من المفاوضات مع موسكو إذا قُتل الجنود الأوكرانيون في ماريوبول.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عقده داخل محطة مترو في وسط كييف، "أعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها"، مكررا أنه "لا يخشى لقاء" الرئيس الروسي إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع "شدّدت منذ البداية على المفاوضات مع الرئيس الروسي"، مضيفًا "لا يعني ذلك أنني أريد (مقابلته)، بل علي أن التقيه من أجل تسوية هذا الصراع بالوسائل الدبلوماسية".

وأضاف "نثق بشركائنا، لكن ليس هناك أي ثقة بروسيا".

وهدّد الرئيس الأوكراني بأن كييف ستنسحب من المفاوضات مع موسكو في حال عمد الجيش الروسي إلى قتل الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية في مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا.

وقال "إذا قتل رجالنا في ماريوبول وإذا أجريت استفتاءات زائفة في منطقة خيرسون (جنوب)، فإن أوكرانيا ستنسحب من أي عملية تفاوضية".

وأشار إلى "استعداده" لـ "إجراء عملية تبادل مع جنودنا الذين يدافعون عن ماريوبول"، "بأي شكل من الأشكال"، بهدف إخراج "هؤلاء الناس المحاصرين والذين يعانون وضعا مروعا".

وأوضح أن "الاتصال الأخير" مع الجنود المتحصنين في الممرات تحت الأرض لمجمّع آزوفستال الضخم حصل "قبل ساعة".

وقال "اليوم من أصعب الأيام" منذ بدء الحصار الروسي لماريوبول مطلع آذار/مارس.