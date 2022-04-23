انت الان تتابع خبر منذر رياحنة يفجّر تصريحات حول إدمانه والإعتداء على ابناء جورج وسوف والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في حوار له مع الإعلامية أسماء إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس في برنامج حبر سري، كشف الفنان الأردني منذر رياحنة حقيقة الأزمة التي نشبت بينه وبين أبناء المطرب السوري جورج وسوف خلال الحفل الذي أحياه الأخير ضمن فعاليات مهرجان الجرش، وتعرضه للضرب منهم والاعتداء عليهم، مؤكدا أن الصور التي نشرت كانت سبباً في انتشار هذه الشائعات، وأن الأمر ليس على ما يبدو عليه.

ولفت الفنان الأردني إلى أن الأخبار التي تداولت عن اعتدائه بالضرب على أبناء جورج وسوف ليست حقيقية، مشيراً إلى أن هناك شجار وقع بالفعل بين أبناء جورج وسوف وعدد من الأشخاص الآخرين، وكان يحاول منع الشجار بينهم، وان عدسات المصورين التقطت عدداً من الصور أثناء محاولة فض الشجار وبدت وكأنه يتشجار معهم بالفعل، معلقاُ أنه هو من قدم سلطان الطرب جورج وسوف على المسرح أثناء مهرجان الجرش، متعجباً من الشائعات التي روجت حول هذا الأمر.

وحول أسباب الشجار، كان منذر رياحنة قد كشف من قبل معلقاً على الأمر: "لم يكن هناك أي خلاف وإذا انتشر شيء فهو عن خلاف ناس بدها تدخل وناس بدها تطلع وهذا شيء بسيط لا يذكر وبيصير بأي مهرجان".

وعلى صعيد آخر، كشف منذر رياحنة عن رأيه في بعض الفنانين، منهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، معتبرا اياها بانها ممثلة قوية ومميزة وملتزمة، لافتا انه أخبرها سابقا بانها ممثلة أقوى من كونها مطربة، وحول رأيه في الفنانة التونسية هند صبري، أكد انها أكثر فنانة عربية حققت نجاحاً في مصر، وانها تحسب خطواتها الفنية جيداً، وتسير بخطوات ثابتة نحو القمة حتى أصبحت واحدة من أهم الفنانات في الوطن العربي، أما كريم عبد العزيز، عبر عن الرياحنة عن أمنيته العمل معه، حيث يعتبره واحداً من أهم النجوم الآن.

وتطرق الرياحنة خلال حديثه إلى الفنان اللبناني فضل شاكر، مشيراً إلى أنه سيعود بقوة من خلال الألبوم الغنائي الذي سيتم تصويره في العديد من الدول العربية، مؤكدًا أن الألبوم سيحقق نجاحًا كبيرًا، ويمثل عودة حقيقية له.

ورد منذر رياحنة على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول تعرضه للإدمان، مؤكدا ان هذا الخبر غير صحيح، وانه ولم يكن يوماً مدمناً، معتبرًا أن هذه الأخبار مجرد شائعات تطلق بشكل مستمر على الفنانين في الوطن العربي، معلقاً: "لو كنت تعرضت للإدمان وتعافيت منه لكنت أفصحت عن ذلك، لكن هذا غير صحيح".