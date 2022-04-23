انت الان تتابع خبر تركيا تغلق أجواءها أمام الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المتوجهة إلى سوريا، بعد انتهاء التصريح الممنوح ها في أبريل/نيسان.

وقال تشاووش أوغلو اليوم السبت: "لقد أغلقنا المجال الجوي للطائرات العسكرية الروسية وحتى الطائرات المدنية المتجهة إلى سوريا. أعطينا الإذن لمدة ثلاثة أشهر. كان لديهم تصريح حتى أبريل/نيسان".

وتابع الوزير التركي في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرته متوجها إلى الأوروغواي،"تحدث رئيسنا عن ذلك مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. ثم توقفت الرحلات الجوية".

وأكد تشاووش أوغلو موقف أنقرة الثابت بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، وأن الحوار مستمر بين تركيا وروسيا بشأن اتفاقية مونترو وغيرها من المسائل الملحة، مشيرا إلى أن قرار تركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل على خلفية النزاع في أوكرانيا، لا ينطبق على السفن العسكرية الروسية فقط، بل وكذلك تلك التابعة لحلف "الناتو".