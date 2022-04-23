انت الان تتابع خبر زاخاروفا: واشنطن تتجه لاستخدام أسلحة دمار شامل في أوكرانيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تتجه حاليا لاستخدام أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا، بعد فشل الضغوط الاقتصادية على روسيا.

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها بتطبيق "تيليغرام": "من الواضح أن الخطة الأساسية للولايات المتحدة التي كانت تركز على ممارسة الضغط الاقتصادي على روسيا، لإجبارها على إعادة النظر في مصالحها المشروعة في مجال توفير الأمن لم تنجح".

وتابعت قائلة: "الآن تتجه الولايات المتحدة إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل، وفي الواقع هذا بمثابة الانتقال إلى ألعاب "خلف الخط الأحمر".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه في حال استخدمت واشنطن أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا، فلن يكون بالإمكان حصر عدد الضحايا.