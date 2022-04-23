انت الان تتابع خبر تحطم مروحية شمالي إسرائيل والإعلام العبري يكشف السبب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام عبرية يوم السبت بأن طائرة إسرائيلية تحطمت شمالي البلاد، مشيرة إلى إصابة اثنين كانا على متنها.

وذكرت قناة "13" العبرية أن طائرة مروحية تحطمت بالقرب من مدينة حيفا، شمالي البلاد، وأصيب اثنين كانا على متنها تم نقلهما إلى مستشفى رامبام في المدينة نفسها.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأنه رغم تحطم المروحية بشكل شبه كامل، فإن من كانا على متنها لم يلقيا حتفهما.

وأكدت أن المروحية تحطمت في منطقة مفتوحة بالقرب من مطار "روش بينا" بمدينة حيفا الواقعة شمال إسرائيل، بسبب عطل فني في المحرك.