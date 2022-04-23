الأمم المتحدة تشكر الأردن لمساهمته في تخفيف معاناة اليمنيين

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الرياض - احمد صلاح - جددت الأمم المتحدة ارسال الشكر الى المملكة الأردنية الهاشمية "على دعمها لتحقيق إنجاز عودة الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي ، وكذلك الحكومة اليمنية على دورها البناء في تحقيق ذلك".

و​​​​​​خرجت الامم المتحدة فجر السبت، في بيان جديد، قالت فيه إن نجاح الرحلة الاولى عبر مطار صنعاء غدا الاحد، تعتمد على التزام الاطراف بالتسهيلات المستمرة وفقا لاتفاقية الهدنة المعلنة في اليمن.

واشار المتحدث باسم المنظمة الاممية، ستيفان دوجاريك، ان تسهيلات الاطراف من شأنها ايضا ضمان المزيد من الرحلات عبر المطار الدولي المغلق امام الطيران التجاري منذ ست سنوات.

واكد دوجاريك، ان المبعوث الاممي هانس جروندبرغ، يعمل مع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الناجح للهدنة، "بما في ذلك إحراز تقدم نحو فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى لتسهيل حرية اليمنيين في التنقل داخل بلادهم".

وقال ان الوسيط الاممي، "يُشرك الأطراف في تعزيز الهدنة وتمديدها والبناء على زخمها نحو التوصل إلى حل سياسي مستدام للصراع".

واعتبر المسؤول الاممي ان رحلة غدا الاحد من مطار صنعاء، "عنصر مهم في الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرًا".

ومطلع الشهر الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس، عن توصل الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية إلى اتفاق يقضي بإيقاف العمليات العسكرية داخل وخارج اليمن لمدة شهرين مع فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ورفع الحصار عن مدينة تعز.