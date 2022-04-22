نتيجة مباراة شباب الأردن والسلط

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الرياض - احمد صلاح - فاز فريق شباب الأردن، على السلط بهدف دون رد سجله المحترف دوغلاس، في المباراة التي أقيمت الخميس على ستاد عمان الدولي في بداية الأسبوع الثالث لمرحلة ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم.

وبهذا الفوز، قفز شباب الأردن إلى صدارة الدوري بست نقاط، فيما تجمد رصيد السلط في المركز التاسع بنقطة واحدة. ويلتقي اليوم الجمعة الجزيرة ومعان على ستاد عمان الدولي.

وتتشارك فرق الحسين وشباب العقبة والفيصلي برصيد 4 نقاط لكل منهم صدارة دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2022.

ويلي هذا الثلاثي الصريح، الرمثا، شباب الأردن 3 نقاط، سحاب 2، مغير السرحان، السلط، معان نقطة واحدة، والوحدات والجزيرة بدون نقاط.

واختتمت الليلة قبل الماضية منافسات الأسبوع الثاني من خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفيصلي وسحاب على ستاد عمان الدولي.

وكان شباب العقبة تعادل مع ضيفه السلط 1-1، سجل أسامة عقار لأصحاب الأرض، قبل أن يعدل محمد طنوس النتيجة للسلط.

وفاز شباب الأردن على الجزيرة 3-2، سجل للشباب دوغلاس «هدفين» وزيد أبو عابد، فيما أحرز خضر الحاج هدفي الجزيرة.

وتغلب الرمثا على الصريح 4-2، عبر هادي الحوراني، بشار ذيابات، وحمزة الدردور «هدفين»، فيما سجل للصريح معاذ محمود «هدفين»، وانتهى لقاء معان والحسين، سحاب والفيصلي بدون أهداف.

يذكر أن فريق الوحدات يحتجب عن الأسابيع الثلاثة الأولى بدوري المحترفين، لمشاركة ممثل الكرة الأردنية بدوري أبطال آسيا خلال الفترة من 7-27 نيسان الجاري، على أن تحدد مواعيد مبارياته الثلاث لاحقاً.