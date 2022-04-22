انت الان تتابع خبر اعلام عبري: اجتماع أردني إسرائيلي بعد رمضان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت وسائل اعلام عبرية الجمعة، عن اجتماع أردني - إسرائيلي رفيع المستوى لبحث الوضع في المسجد الأقصى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وشهدت باحات المسجد الأقصى فجر الجمعة مواجهات واعتقالات إثر اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد.

وأصيب 31 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الثالثة من رمضان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس ، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة، واعتلى عدد من القناصة الأسطح الملاصقة للمسجد، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل مباشر تجاه المعتكفين.

وأصيب عشرات المصلين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

واندلع حرق بالاشجار في ساحة المسجد الأقصى المبارك، وفق تلفزيون فلسطين الرسمي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الصحفيين بشكل مباشر بالرصاص المطاطي.

وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، اكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني بذل جهدا غير طبيعي نصرة للقدس وحماية للمسجد الأقصى، رغم ظروفه الصحية التي خرج منها، وفق تصريحه على برنامج تلفزيوني.