انت الان تتابع خبر شرطة الاحتلال تعتقل 9 مقدسيين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، تسعة شبّان من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة، وفق مصادر صحفية.

ووفقا للمصادر فإن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا، بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وتصدى لها الشبّان بإشعال الإطارات المطاطية وإطلاق الألعاب النارية صوب الجنود.

وخلال المواجهات، اعتقلت قوات الاحتلال محمد كمال عبيد من البلدة، عقب الاعتـداء عليه ورشه برذاذ الفلفل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة، واعتقلت ستة من شبانها.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي راس العمود.

وأصيب 31 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بالاختناق في المسجد الأقصى المبارك ، خلال اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، في الجمعة الثالثة من رمضان، وفق جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 14إصابة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة، واعتلى عدد من القناصة الأسطح الملاصقة للمسجد، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل مباشر تجاه المعتكفين.

وأصيب عشرات المصلين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

واندلع حرق بالاشجار في ساحة المسجد الأقصى المبارك، وفق تلفزيون فلسطين الرسمي.