انت الان تتابع خبر جنين.. استشهاد فلسطيني متأثراً برصاص الاحتلال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استشهد الشاب لطفي إبراهيم لبدي (20 عاما) من بلدة اليامون فجر الجمعة ، متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أيام برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين.

وتقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من والدي الشهيد لبدي وعائلته وأهالي بلدة اليامون، بأحر التعازي وصدق مشاعر المواساة، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأصيب 31 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بالاختناق في المسجد الأقصى المبارك ، خلال اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، في الجمعة الثالثة من رمضان، وفق جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

وأفادت الجمعية في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 14إصابة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة، واعتلى عدد من القناصة الأسطح الملاصقة للمسجد، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل مباشر تجاه المعتكفين.

وأصيب عشرات المصلين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

واندلع حرق بالاشجار في ساحة المسجد الأقصى المبارك، وفق تلفزيون فلسطين الرسمي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الصحفيين بشكل مباشر بالرصاص المطاطي.

وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، اكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني بذل جهدا غير طبيعي نصرة للقدس وحماية للمسجد الأقصى، رغم ظروفه الصحية التي خرج منها، وفق تصريحه على برنامج تلفزيوني.

وقال المالكي إن: "الملك أصر على اللقاء مع اللجنة الوزارية العربية رغم الظرف الصحي له وأعطى التوجيهات الملكية لمتابعة موضوع القدس، وسيجري العمل ضمن توجيهاته كلجنة وزارية وضمن إطار جامعة الدول العربية".

وبين أن بيان اللجنة الوزارية اليوم جاء بعد جهد كبير لعكس الموقف العربي ليرتقي لمستوى الحدث والمسؤولية، مشيرا إلى أن البيان قوي وواضح يحدد خارطة طريق لطبيعة العمل العربي المشترك في مواجهة التصعيد الإسرائيلي في القدس وتحديدا التصعيد في الأقصى بما يضمن عدم تغيير الوضع الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف والتأكيد على الوصاية الهاشمية.