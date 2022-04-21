روسيا تهدد الاحتلال الاسرائيلي

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الرياض - احمد صلاح - هدد سفير روسيا في إسرائيل أناتولي فيكتوروف بردٍ روسي على قرار تزويد قوات الإنقاذ الأوكرانية بعتاد دفاعي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية الخميس.

ونقل الاعلام القول، إنّ "سفير روسيا في إسرائيل أناتولي فيكتوروف قال إن روسيا سترد إذا تم تزويد أوكرانيا بقبعات وأدرع واقية".

وأضافت أنّه "بحسب كلام السفير، فإنّ روسيا تفحص خططاً إسرائيلية بشأن هذا التجهيز"، مشيرةً إلى أنّ ذلك جاء بعد "ادعاء مصدر سياسي أمس أنه لا يعتقد بحصول رد روسي".

ووصفت الإعلان الإسرائيلي عن عدم حصول ردٍ روسي بأنّه "متفائل جداً"، إذ إنّه وفق فيكتوروف، فإن "الروس سيردون".

والأربعاء، علّقت وسائل إعلام عبرية على إعلان "الاحتلال" أنّها "ستساعد أوكرانيا عبر آلاف الخوذ والدروع"، ذاكرةً أنّه بعد شهرين تقريباً من الأزمة في أوكرانيا، "غيّر الاحتلال سياسته، وأقرّت بأنها ستنقل شحنة من الخوذ والدروع إلى كييف".

هذا وتشهد العلاقات الروسية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة توتراً بعد أن زعم كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، أن روسيا "ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا". وأيضاً بعد تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية أن "إسرائيل تعتزم الانضمام إلى قائمة الأطراف الذين وقّعوا عقوبات ضد روسيا، في حال استمر تصاعد الأزمة في أوكرانيا".

ورفضت موسكو المزاعم الإسرائيلية، معتبرةً أنّ ذلك "محاولة لاستغلال الوضع في أوكرانيا لتحويل انتباه المجتمع الدولي عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانٍ نشرته في موقعها الإلكتروني: "لفت انتباهنا هجومٌ دوريٌّ ضدَّ روسيا، شنّه في الـ7 من نيسان/أبريل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في سياق دعم بلاده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتعليق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة".