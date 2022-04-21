الكسواني: سلطات الاحتلال ستغلق باب المغاربة أمام المستوطنين

انت الان تتابع خبر الكسواني: سلطات الاحتلال ستغلق باب المغاربة أمام المستوطنينين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، الخميس، إن:" باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى سيغلق اعتبارا من هذه الليلة أمام الاقتحامات التي ينفذها مستوطنون بحسب ما أفادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

واضاف الكسواني "اليوم هو الـ 20 من شهر رمضان، والمتعارف عليه أنه منذ الـ 15 من رمضان حتى نهاية الشهر يغلق باب المغاربة أمام الاقتحامات وأمام غير المسلمين حتى يكون هناك العبادات وقيام الليل، ولكن بسبب هذا الحصار وما فرضه الاحتلال" تأخر إغلاق الباب.

وأكد على بقاء الفلسطينيين متواجدين ومرابطين في المسجد الاقصى اعتبارا من هذه الليلة حتى نهاية عيد (الفطر).

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني والأمين العام لجامعة الدول العربية في عمّان الخميس، "طالبنا بالعودة إلى ما كانت عليه الحال قبل العام 2000 وهو إقفال باب المغاربة وعدم السماح لغير المسلمين بدخول المسجد الأقصى خلال الأيام العشر الأواخر من الشهر الفضيل".

وتابع: "إذا ما تم ذلك، فنعتقد أنه سيسهم في إعادة التهدئة ووقف التوتر والعنف الذي نراه يؤذي المدنيين والشعب الفلسطيني الشقيق ويحول دون قيامهم بواجباتهم الدينية خلا الشهر المبارك".

الكسواني قال إن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ "تمرير الاقتحامات التي تقوم بها الجماعات المتطرفة بالتنسيق مع شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) ... ننظر له بعين الخطورة والذي يريد أن يجعله الاحتلال أمرا واقعا في داخل المسجد الأقصى".

وتحدث عن "دمار" في ممتلكات ونوافذ المسجد الأقصى والسجاد بسبب القنابل الدخانية والإصابات بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصلين داخل المسجد.

وبلغ عدد الإصابات منذ الجمعة الماضية وحتى الخميس، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، 207 إصابات معظمها في الجزء العلوي من الرأس بحسب الكسواني الذي قال إنه "كان لحراس المسجد الأقصى نصيب من ذلك وكانت الإصابات خطيرة حتى اليوم تعالج في المستشفيات".

وأشار إلى "14 إصابة وصفت بالخطيرة في العناية المكثفة وجميعها في الرأس ونزيف في الدماغ وذلك بسبب الهجمة العسكرية البربرية التي قام بها الاحتلال يوم الجمعة لإرهاب المصلين وفرض الواقع الذي رأيناه من تفريغ المسجد الأقصى من جميع المصلين وإتاحته للمتطرفين بتدنيس المسجد الأقصى".

وبلغ عدد المتطرفين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال هذا الأسبوع 3670 متطرفا على ما ذكر الكسواني.