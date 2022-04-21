أسباب وعلاج الصداع في شهر رمضان

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الرياض - احمد صلاح - يعتبر الصداع أحد أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الصائمون خلال شهر رمضان، وقد يستمر بعد الإفطار، ما يمنعهم من عيش حياتهم بشكل طبيعي، وذلك لعدة أسباب منها:

- انخفاض السكر بالدم يسبب الشعور بالصداع، والخمول والكسل، والسبب في ذلك هو الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكر.

- عدم الحصول على السوائل التي يحتاجها الجسم يزيد من خطر الإصابة بالجفاف، ونقص السوائل يسبب الصداع.

- حاجة الجسم للكافيين، حيث ان الإفراط في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين يمكن أن يسبب الصداع عند التوقف عن تناولها.

- قلة عدد ساعات النوم أو اضطرابها والتي تسبب باضطراب الساعة البيولوجية للإنسان.

- أحيانا يصاب الصائم بالصداع نتيجة تغير ساعات تناول الطعام، خاصة إذا كانوا معتادين على ساعة معينة لتناول وجبة الفطور مثلاً او الغداء، فيؤدي تغييرها إلى صداع في الرأس.

- اذا كان الصائم مدخن، فإنّ تغيّر كمية النيكوتين التي يحصل عليها تؤدي أيضاً إلى إصابته بصادع شديد.

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طرق التخلص من الصداع في شهر رمضان

- عدم تناول الأطعمة الغنية بالسكر قبل النوم لأنها تزيد من الصداع، واستبدالها بالزبادي والسلطة الخضراء والفواكه.

- شرب الكثير من الماء بين الإفطار والسحور، لتلافي الجفاف.

- التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- الحرص على تنظيم عدد ساعات النوم، والحصول على الساعات الكافية من النوم لراحتك الجسدية والعصبية.

- تناول وجبة سحور في ساعة متأخرة، وتناول الأغذية الصحية والمتوازنة والأطعمة الصحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبروتين قليل الدسم.