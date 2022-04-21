

انت الان تتابع خبر السعودية : الغذاء والدواء بتوضيح هام حول السمبوسة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل في السعودية شائعات حول احتواء عجائن السمبوسة على زيوت مهدرجة تؤدي لأضرار صحية خطيرة، ما اثار مخاوف بين الناس التي تعتبر السمبوسة وجبة اساسية على افطار رمضان.

وبدورها خرجت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لتوضح حقيقة تلك الشائعات، مشيرة أنه لا صحة لما تم تداوله حول احتواء عجائن السمبوسة على الزيوت المهدرجة، ومؤكدة على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيا في المنتجات الغذائية، ونصحت بضرورة تناولها باعتدال وتجنب طرق التحضير غير الصحية.

وكانت قد استعرضت هيئة الغذاء في وقت سابق بعض النصائح حول استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة، مثل زيت الكانولا، وزيت الزيتون، وزيت دوار الشمس.مشيرة أن مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية، أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق اللائحة الفنية السعودية، باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية، مؤكدة انه لم يثبت أي دليل علمي على أنها تسبب السرطان، وخاصة بعد انتشار شائعات تسبب الشعيرية سريعة التحضير في الإصابة بالسرطان.