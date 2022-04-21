

انت الان تتابع خبر هذا هو موعد عيد الفطر 2022 في الدول العربية والإسلامية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، أكد الخبيرالسعودي في علم الفلك، خالد الزعاق، أن شهر رمضان المبارك في هذا العام سيكمل عدته ثلاثين يوما بسبب أن يوم السبت 29 رمضان سيغيب القمر قبل الشمس ولم يولد بعد.

وأوضح الزعاق أن الهلال لا يرى إلا إذا تحققت أركانه وشروطه وهي: أن يولد القمر قبل غياب الشمس، وأن يكون للقمر مكث بعد مغيب الشمس، حينذاك لا يوجد قمر ألبتة فوق الأفق، وسيتفق العالم الإسلامي على أن يوم الاثنين (2 مايو) هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

هذا وحدد مركز الفلك الدولي، اليوم الخميس، عن موعد عيد الفطر 2022 في عدد من الدول العربية والإسلامية، مبينا ان العديد من الدول بدأت شهر رمضان المبارك يوم السبت 2 أبريل/نيسان 2022، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر (شوال 1443 هـ) يوم السبت 30 أبريل/ نيسان الموافق 29 من شهر رمضان، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الأحد 2 أبريل/ نيسان، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو/ أيار الموافق 30 من شهر رمضان.

وأضاف المركز: ان رؤية الهلال ستكون يوم السبت 30 أبريل/ نيسان، مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ليكون يوم الإثنين 2 مايو/ آيار عيد الفطر السعيد فيها".

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أما الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو/ أيار، فإن رؤية الهلال ممكنة بالتلسكوب فقط، وممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية، وممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى.

لذا يتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يوما وأن يوم الإثنين 2 مايو هو عيد الفطر السعيد فيها، في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 3 مايو في كل من الهند وبنغلادش وباكستان".