

انت الان تتابع خبر العراق..احباط محاولة استهداف مصفاة للنفط والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أحبطت السلطات الأمنية العراقية الخميس، محاولة استهداف مصفاة للنفط بطائرات هجومية بدون طيار، وفق مصادر أمنية عراقية.

وقال ضابط بالشرطة العراقية، إن نقطة تفتيش أمنية ضبطت سيارتين تنقلان طائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه IRN-16 في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى 120 كلم شمال شرقي بغداد.

واضاف المصدر، أن هذه الطائرات كانت تهدف إلى شن هجوم على أحدى مصافي النفط العراقية.

الاقتصاد العراقي

أكد وزير المالية العراقي علي علاوي، الخميس، أن الاقتصاد العراقي بحاجة لثورة حقيقية في تغيير بنيته من الريعية إلى تنويع المصادر.

وقال علاوي، خلال ترأسه الوفد العراقي المشارك في اجتماعات فصل الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، ان انقاذ الاقتصاد العراقي وتصحيح مسار السياسة المالية والنقدية، يحتاج الى ثورة حقيقية لتغيير بنيته.

وأضاف يحتاج نقل الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات الى اقتصاد متنوع المصادر، خاصة بعد أن أظهرت المؤشرات أنه لا يمكن الاعتماد على النفط لبناء البلد وتطويره.

وأوضح ان العراقيين يعانون من قوانين وإجراءات مؤسساتية سابقة ومتوارثة ينبغي معالجتها إذا ما أردنا استثمار موارد البلد وموقعه الاستراتيجي على النحو السليم وتكييف الاقتصاد لمرحلة ما بعد النفط.