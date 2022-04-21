

انت الان تتابع خبر مستوطنون يقتحمون الاقصى والاحتلال يعتدي على المصلين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، واعتدت على المعتكفين داخله وابعدت المصلين الى خارج الساحات لتسهيل اقتحام المستوطنين المتطرفين اليهود باحاته.

وقال شهود عيان في رام الله، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي تجاه المصلين، وحاصرت المسجد القبلي لمنع المعتكفين من الخروج والتصدي للمستوطنين وقوات الاحتلال.

وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان، إن معتكفا مسنا أصيب بعيار مطاطي خلال قمع قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى المبارك، وسجلت عدة إصابات بالاختناق داخل المصلى القبلي بعد قمع قوات الاحتلال للمصلين واطلاق الغاز السام المسيل للدموع صوب المصلين والمعتكفين والمرابطين وحراس المسجد الاقصى.

كما اعتدت قوات الاحتلال على النساء في صحن قبة الصخرة المشرفة، واعتدت بهمجية على عدة شبان بالقرب من باب حطة، فيما بدأ المستوطنون المتطرفون اليهود اقتحام المسجد الاقصى ضمن مجموعات تضم العشرات منهم، انطلاقا من باب المغاربة بحماية شرطة وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

ويعتبر هذا الاقتحام والاعتداء، الخامس الذي تنفذه قوات الاحتلال على المصلين، وتطردهم من المسجد الاقصى خلال اسبوع، وذلك لتمكين المستوطنين من اقتحامه خلال ايام "عيد الفصح اليهودي".