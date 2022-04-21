الرئيس الصيني: عقلية الحرب الباردة تقوض السلام العالمي

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الرياض - احمد صلاح - قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ إن عقلية الحرب الباردة وأفكار الهيمنة والمواجهة بين الكتل، يقوضون السلام والأمن العالميين، مؤكدا أن العالم بأكمله يبحر في سفينة واحدة ذات مستقبل مشترك، ومن غير المقبول محاولة إلقاء أي بلد منها.

وشدد شي جين بينغ، في المنتدى الاقتصادي الآسيوي، بحسب ما نقلت وسائل اعلام رسمية صينية "لقد أثبتت الحقائق مرة أخرى أن عقلية الحرب الباردة تقوض أسس السلام العالمي، وأن الهيمنة وسياسة القوة الوحشية لا تؤدي إلا إلى تعريض السلام العالمي للخطر، وأن المواجهة بين الكتل لا تؤدي إلا إلى تفاقم التحديات الأمنية في القرن الواحد والعشرين".

وتابع "العالم بأكمله يبحر في سفينة واحدة ذات مستقبل مشترك ومن غير المقبول محاولة إلقاء إي بلد من على متنها".

ودعا الرئيس الصيني، إلى جعل آسيا مرساة للسلام العالمي، وقوة للنمو العالمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.