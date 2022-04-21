

انت الان تتابع خبر طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف موقعين بغزة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، موقعين للمقاومة جنوب غزة وفي مخيم البريج وسط القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ موقعين للمقاومة جنوب مدينة غزة وفي مخيم البريج دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشارت الى ان القصف أحدث أضرارا كبيرة في المكان، فيما لم تقع اصابات في صفوف المواطنين، موضحة أن المقاومة اطلقت مضاداتها الأرضية صوب طائرات الاحتلال.

من جهتها، ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية ان طائرات الاحتلال قصف أهدافا في قطاع غزة، رداً على اطلاق صاروخ من القطاع على بلدة سديروت جنوب اسرائيل.

و اعلنت نجمة داود الحمراء الاسرائيلية عن إصابة 6 مستوطنين خلال تفعيل الإنذارات ليلا في سديروت والغلاف، مشيرة إلى أن بعضهم أصيب بكدمات خلال الهرب إلى الملاجئ.