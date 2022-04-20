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روسيا: سلمنا أوكرانيا وثيقة للتوصل إلى اتفاق والان مع التفاصيل

الرياض-احمد صلاح-أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أنها سلمت لأوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق، وأنها تنتظر ردا أوكرانيا على الوثيقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: “الجانب الأوكراني ينحرف باستمرار عن الاتفاقات التي سبق أن وافق عليها، ويغير موقفه باستمرار، ذلك بالنسبة لفعالية المفاوضات وجدواها بالطبع له عواقب وخيمة”.

وأضاف بيسكوف: إن “ديناميكية العمل في الجانب الأوكراني تسير بشكل سيء، وأن الأوكرانيين لا يظهرون رغبة كبيرة لتكثيف عملية المفاوضات”.