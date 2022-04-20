أندر آرمر تطلق حذاء FLOW VELOCITI WIND 2 لتجربة جري أكثر خفة

في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وتزايد متطلبات العدائين، تدرك أندر آرمر أهمية تكييف ملابس التدريبات الرياضية لتلبية احتياجات الرياضيين، حيث توسعت الشركة في مجموعة أحذية الجري Flow التي ظهرت للمرة الأولى في عام 2021، من خلال إطلاق حذاء Flow Velociti Wind 2 لدعم العدائين وممارسي رياضية الجري.

ويأتي حذاء Flow Velociti Wind 2 بنفس تركيبة النعل الأوسط الفريدة من نوعها والتي تتميز باستجابتها الفائقة وعمرها الطويل تماماً مثل الإصدار الأول.

وتلغي منصة التوسيد في Flow Velociti Wind 2 الحاجة إلى وجود المطاط على النعل الخارجي، ما يقلل بشكل كبير من وزن الحذاء ويمنح المتنافسين الشعور بخفة الوزن والركض السريع دون الحاجة إلى مجهود إضافي.

ويختلف حذاء Flow Velociti Wind 2 عن الإصدار السابق في عدة أمور، حيث جرى تصميمه للجري السريع لمسافات أطول بالإضافة إلى تحقيق استجابة فائقة واسترجاع الطاقة وثبات قوي حتى يتمكن الرياضيون من الركض بثقة.

ويأتي الحذاء مزوداً برباط Under Armour Warp الجديد، والذي يتكيف مع قدم العدائين أثناء الجري، ويتميز بأشرطة داعمة تعمل مثل أحزمة الأمان على القدم تم وضعها بدقة في الأماكن التي وجد أخصائيو الميكانيكية الحيوية لدى أندر آرمر أنها أكثر فائدة للعدائين، والتي تشتد وترتخي بحسب حاجة القدم، ما يؤدي من التخلص من أي منحنيات أو ضغوط من الأجزاء العلوية التقليدية للحذاء والتي جرى تصنيعها من مواد متصلة.

وتشمل الميزات الجديدة في حذاء Flow Velociti Wind 2 ميزة Tatami Stitch Heel وهي حل ممتاز يثبت الحذاء عند منطقة الكعب، ويمنح الرياضيين المزيد من الراحة والمرونة والتوسيد لتحقيق أداء فائق عند الركض لمسافات طويلة.

ويأتي حذاء UA Flow Velociti Wind 2 بأربعة ألوان ويتم إطلاقه عالمياً يوم 9 أبريل 2022.

ويتوفر هذا الحذاء للشراء في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من يوم 9 أبريل في جميع متاجر أندر آرمر وعبر الموقع الإلكتروني www.underarmour.ae مقابل 699 درهماً.

المصدر: houseofcomms