’فابرجيه‘ تطلق مجموعة الهلال الجديدة

تُسلّط دار "فابرجيه" Fabergé، الرائدة عالمياً في التفنّن بصناعة المجوهرات الفاخرة، الضوء على أحدث المجوهرات من مجموعة الهلال. يشمل الطقم الجديد ثلاث قطع أنيقة تُضفي الجمال والبُعد الروحي إلى إطلالة المرأة.

لطالما كان للهلال، ولرفيقته النجمة التي لا تفارق دربه، سحراً أثيرياً، واكتسبا دلالات روحانية في مختلف الأديان والثقافات على مرّ العصور.

ظهور القمر والنجوم في عالم المجوهرات ليس بالأمر الجديد، فغالباً ما كان يُزيّن الرمزان السماويان معاً البروشات ذات الطراز الفيكتوري، التي كانت تُهدى كعربون محبة، للتعبير عن أسمى المشاعر الرومنسية وعن حُبّ يقاس بطول المسافة من الأرض إلى القمر.

يحتفظ الهلال بدلالة مهمّة في الديانة الإسلامية، حيث يُعدّ مصدراً للتوجيه الروحي ويختزل معانٍ كثيرة، من الأمل ومرور الزمان إلى الخصوبة والولادة والأنوثة.

يُسرّ "فابرجيه" أن تطرح أحدث طقم من مجموعة الهلال، من وحي القمر والنجوم التي تُضيء سماءنا جميعاً. كل القطع مصمّمة يدوياً من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط وفقاً لأسلوب التخديد التنميقي الذي تشتهر به الدار، وكل هلال مرصّع بحُبيبات الألماس البرّاقة، وتُحيط به نجمة جميلة مرصّعة بزمرّدة من شركة "جيم فيلدز"، وتحديداً من منجم كاجيم في زامبيا حيث يُستخرج الزمرّد بطريقة مسؤولة ومستدامة مع الحرص على الحفاظ على البيئة والمجتمع المحلي.

"جيم فيلدز" شركة رائدة عالمياً في مجال إنتاج الأحجار الكريمة الملوّنة بطريقة مسؤولة، انطلاقاً من إيمانها بأنّ شركات التعدين يجب أن تستخرج الأحجار الكريمة من باطن الأرض بشفافيّة وشرعيّة ومصداقيّة.

يقترن هذا المسعى بإيمان راسخ بأنّ الأحجار الكريمة الملوّنة يجب أن تترك وقعاً إيجابياً على البلاد والمجتمعات التي تنشأ منها.

لا تخلو هذه المجموعة المميّزة من الدلالات الرومنسية، إذ لطالما اقترن الزمرّد بمفهوم الأبدية والقلب وتجدّد الحبّ، ليكون الحجر الكريم الأمثل لهذه القطع البهية، إلى جانب حجر الألماس ببريقه الذي لا يفقد رونقه مع مرور الزمن. هذه المجموعة خير عربون حبّ للمرأة "القمر".

تدعو دار "فابرجيه" المرأة إلى إضفاء دلالتها الرمزية الخاصة إلى مجموعة الهلال، لتستنتج المعاني من هذه الصور حسب مخيّلتها.

يُشار إلى أنّ قلادة الهلال (33057 درهماً إماراتياً)، وخاتم الهلال (30853 درهماً إماراتياً) وأقراط الهلال (سعرها 47015 درهماً إماراتياً) سوف تتوفّر اعتباراً من لدى بوتيك "فابرجيه" في هارودز لندن وفي دبي مول، وعلى موقعها الإلكتروني faberge.com.

المصدر: z7communications