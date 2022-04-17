استعدي للعيد مع عروض بوديسمارت الرمضانية المجددة للشباب

كوني انسانة جديدة في رمضان هذا العام مع مجموعة عروض بوديسمارت العريضة من منتجات التجميل المحبوبة وعلاجات العناية بالصحة الرائعة في شهر إبريل، لدى بوديسمارت غروب التي تقدم لك تجربة تجميل وعناية بالصحة خاصة لا مثيل لها في المنطقة كل ما تحتاجينه كي تساعدك على أن تظهري وتشعري بأنك في أبهى صورة، مع عيادة تجميل وثلاثة إستوديوهات لنحت الجسم موجودة في أنحاء دبي.

إذا كنت ترغبين في انتعاش سريع بعد موائد إفطار رمضان المترفة أو كنت تبحثين عن إضافة لمعة رائعة لبشرتك، تقدم بوديسمارت علاجات مميزة مثالية للرجال والنساء الذين يبحثون عن شد، أو نحت أو إعادة شباب البشرة قبل العيد.

بوتوكس بأسعار تبدأ من 1050 درهماً إماراتياً مع المتابعة

خففي التجاعيد وتخلصي من الخطوط حول العين مع بوتوكس بوديسمارت الذي تبدأ أسعاره من 1050 درهماً إماراتياً فقط لعدد 50 وحدة. مثالي للجبهة ومنطقة العين، إنه يرخي العضلات ويخفف الخطوط الناتجة عن العبوس بفاعلية.

فيلر 1CC بسعر 1650 درهماً إماراتياً مع المتابعة

طريقة معروفة لمواجهة علامات التقدم في السن ولنفخ البشرة، تستخدم بوديسمارت فقط المنتجات المعروفة Juvederm وBelotero لزيادة الحجم أو تجميل ملامح وجهك مع أنواع فيلر بوديسمارت التي تقدم نتائج فورية وتدوم طويلاً.

فيلر 1CC وبوتوكس 50 وحدة بأسعار تبدأ من 2450 درهماً إماراتياً مع المتابعة

ادمجي كلا هذين العلاجين لتعزيز مزاياك الطبيعية، والظهور بملامح هادئة وجميلة.

احصلي على منتجات العناية بالبشرة الأساسية DMK بسعر 800 درهماً إماراتياً فقط

منتجات للعناية بالبشرة في المنزل، توفر لك كل ما تحتاجينه لعلاج الحالات المتعلقة بعلامات تقدم السن، وحب الشباب، وتلون الجلد وأنت مرتاحة في منزلك.

تشمل المجموعة علاجاً احترافياً واحداً كافياً ومجموعة منتجات DMK للعناية بالبشرة تكفي لمدة 30 يوم، متاحة حالياً بسعر مخفض 800 درهماً إماراتياً فقط.

"إيدرمولوجي" (للجسم أو الوجه) بخصم 30%

طريقة فعالة لنحت الجسم وتقليل التجاعيد وزيادة امتلاء الوجه بعلاج غير جراحي وعالي الفاعلية.

هذا العلاج المضاد للسيلوليت غير الجراحي مثالي لمن يبحثون عن الشد، وعلاج الانحناءات وتعزير إنتاج الكولاجين الذي يواجه علامات التقدم في السن.

"مورفيوس" بسعر 1860 درهماً إماراتياً (للوجه والرقبة)

هذا العلاج غير الجراحي هو آخر الصيحات في دبي، يستخدم "مورفيوس 8" تردداً إشعاعياً للشد، والتنعيم وزيادة الكولاجين للوجه والرقبة، مع نتائج فورية.

تتضمن العروض الأخرى:

قم بشراء 3 واحصل على 1 مجاناً لعلاجات الوجه الخاصة مع "هيد كوزموتولوجيست"، "كينجا"

قم بشراء 5 واحصل على 1 مجاناً لمزيل الشعر بالليزر (أي منطقة) 100% بدون ألم

احصل على استشارة مجانية من د. طارق، خبير الجراحات البلاستيكية في BodySmart بسعر 350 درهماً إماراتياً فقط

المصدر: tishtash