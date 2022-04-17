وردة الحياة بيد عرين الخيار الأمثل لأناقتك خلال شهر رمضان المبارك

شهر رمضان المبارك هو شهر التميز، الأناقة والاختلاف في كل شيء، هو موسم الاختلاف في الملبس والمشرب والأطعمة وقبل هذا طبعا بما يحمله لنا من روحانيات. تعتبر أزياء رمضان المميزة التي بدأت تظهر في الأعوام الأخيرة مظهر جديد للاحتفال بهذا الشهر لم يفوته مصمموا الأزياء بخيارات تتجدد كل رمضان، لتحمل معها روح الشهر الكريم بلمسات أناقة حصرية .

ولهذا السبب اخترنا عباءة Rosa Glandifulera التي تعني وردة الحياة المستوحاة من الحدائق الإسلامية لمصممة الفنون الإسلامية عرين حسن، وبهذا الصدد تقول عرين: “ روزا جلانديفلورا هي الهوية الشخصية التي تميز مجموعة عباءات بيد عرين، علمتني جمال الخياطة والحياكة، دمج الأشكال الهندسية وتحويلها لتصميم رائع يلبي ذوق المرأة وجميع مناسباتها خصوصاً في شهر رمضان المبارك المميز بأجوائه الدافئة والروحانيات التي نعيشها”.

وأضافت: "من خلال هذه العباءة أريد تغيير الصورة النمطية المتعارف عليها من قِبل الغرب نحونا، فيمكن للسيدة أن تكون أنيقة في مظهرها مرتاحة في لباسها ومحتشمة في نفس الوقت، ولا تكتمل إطلالة المرأة في سهرات الشهر الفضيل إلا بجلابيات رمضان التي تجمع بين الفخامة والبساطة".

منذ طفولتها تعشق عرين التصميم والفنون وكل شيء متعلق بالألوان، كانت تقوم بحياكة وتطريز فساتين مختلفة لألعابها وتتلاعب بالألوان والأشكال، وقتها أيقنت بأنها ستدخل عالم الفنون والتصميم والتشكيل. بعدها تخصصت في هذا المجال الذي تحبه وبدأت بمشروع تصميم العبايات الإسلامية لإيصال رسالة صحيحة عن الفن الإسلامي وهدفها بإظهار جمال وروعة وروحانية الفن الإسلامي.

تم تصميم Rosa Glandifulera يدوياً بشكل كامل من قماش الحرير بدقة وعناية فائقة مع استخدام التنسيل الحريري الذي يعتبر من أصعب خطوات التصميم الشرقي، هي قطعة فريدة من نوعها، أناقتها ملوكية، مزينة بطبعات وردة الحياة، فخمة بألوانها التي تشعرك بجمال الكثبان الرملية في إمبراطورية الصحراء، مثالية لاكتشاف سحر أنوثتك كنجمة مشعة في السماء.



المصدر: thinksmart