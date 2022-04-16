كيونت تطرح باقة متطورة من مستحضرات الرعاية الشخصية والمنتجات الفاخرة

عقدت كيونت الرائدة في مجال البيع المباشر حول العالم مؤتمرها العالمي " V-Convention Connect"، والذي تم تنظيمه افتراضياً لأول مرة هذا العام من خلال بث مباشر لأكثر من نصف مليون موزع وعميل للشركة حول العالم فيما يقرب من 50 دولة.

وكشفت كيونت خلال المؤتمر عن سلسلة جديدة تضاف إلى علامتها التجارية السويسرية للعناية بالبشرة " Physio Radiance"، والتي أطلقت عليها اسم مجموعة "Physio Radiance Expert series".

وتُمثل السلسلة الجديدة نقلة نوعية جديدة في عالم منتجات العناية الشخصية؛ لما تتميز به المجموعة الجديدة من مواصفات وخصائص حصرية لمعالجة علامات الشيخوخة وتقدم السن، وخاصة العلامات المزعجة التي تتركز حول العينين والوجه والرقبة.

وتتضمن مجموعة "Physio Radiance Expert" منتجات "Instant Youth" للعيون و "Instant Youth" للوجه.

حيث تستخدم هذه المنتجات الجديدة تركيبة جلدية تجميلية غير مسبوقة تتضمن مكونات نشطة مدعومة علمياً ومُختبرة سريرياً بنتائج مجربة، تم ابتكارها من مزيج حاصل على براءة اختراع من المستخلصات الطبيعية.

وتقدم مجموعة هيبوالرجينيك فوائد فورية وطويلة الأجل لإصلاح الأضرار السابقة وإعادة ضبط الجلد وحمايته من الضرر في المستقبل.

وقالت مالو كالوزا، الرئيس التنفيذي لشركة كيونت:

"تتيح لنا اللقاءات الافتراضية الوصول إلى قاعدة جمهور أوسع وأكبر بكثير من أي وقت مضى نظراً لانخفاض التكلفة لاستضافة مثل هذه الأحداث، كما نسعى جاهدين لمنح جمهورنا محتوى ممتعاً وجذاباً وتجربة غامرة تسمح لهم بتجربة سحر وطاقة التواجد في ملعب محاط بالآلاف".

وأضافت:

"لحُسن الحظ، سمحت لنا التكنولوجيا بالتجربة والابتكار من خلال التجربة الافتراضية التي نقدمها لجمهورنا، بما في ذلك لمحة عن كيونت في عالم الميتافيرس الافتراضي". وأوضحت إنه باستخدام الأدوات التكنولوجية مثل Unreal Engine ومجموعة إنتاج افتراضية، قامت كيونت بنقل الجمهور من خلال إعدادات مختلفة تتراوح من آفق المدينة الفاتن إلى مسرح مركزي مبهر داخل ملعب افتراضي في بيئة ثلاثية الأبعاد".

وأشارت: "إلى إن سلسلة "Physio Radiance Expert" تستفيد من النمو العالمي الهائل في سوق العناية بالبشرة -يقدر بقيمة 140 مليار دولار أمريكي تقريباً في عام 2020، حيث حرص المستهلكون على تحويل دولاراتهم من مستحضرات التجميل إلى العناية بالبشرة، وغيرها من طقوس الرعاية الشخصية، بينما يقضون المزيد من الوقت في المنزل نتيجة لانتشار الجائحة، وذلك بعدما أصبحت العناية الشخصية ضرورية بشكل متزايد في الروتين اليومي للأشخاص، مما جعل الطلب على المنتجات الموثوقة، والتي تحقق نتائج مثبتة يتخذ نسقا تصاعدياً بشكل كبير، لذا فإن هدفنا من وراء إطلاق مجموعة "Physio Radiance Expert" هو الاستجابة لهذا الطلب المتزايد وتقديم منتجات عالية الجودة وفعالة لعملائنا في جميع أنحاء العالم."

Bernhard H. Mayer تعيد تعريف الفخامة السويسرية العصرية

وفي عالم الاناقة أطلقنا أيضاً مجموعة "Empire" من قبل "Bernhard H. Mayer" -العلامة التجارية الفاخرة للساعات والمجوهرات السويسرية، والتي تُعد كيونت الموزع الحصري لها – وذلك على هامش ملتقى "VCC2022"، حيث تم الكشف عن المجموعة السويسرية فائقة الجمال والتصميم، والتي تجمع بين النمط الكلاسيكي والتصميم الجمالي المعاصر والمتطور.

ويأتي النوعان للرجال والنساء في تصميمين: الفولاذ المقاوم للصدأ والذهب الوردي، حيث يجسد كل منهما الأناقة الشديدة والجمال الكلاسيكي الذي يليق باسم المجموعة.

ويعتبر سوار "Classe" وهو سوار مبطّن بالذهب عيار 18 قيراط ويُعد قطعة مميزة، هو أحدث صيحة في عالم إكسسوارات الرجال، كما أنه سوار متعدد الاستخدامات ويتناسب مع أي زي أو مناسبة.

ومن المعروف أن الصناعة السويسرية يتم التعامل معها وبيعها من خلال عادات ثابتة وصارمة نسبياً للبيع من خلال قطاع التجزئة.

ومع ذلك، تبنّت علامة "Bernhard H. Mayer" التجارة الإلكترونية كقناة أساسية لتوزيع وبيع منتجاتها في وقت مبكر ورسمت نمواً جديداً مع ارتفاع تجارة التجزئة عبر الإنترنت خلال فترة الوباء.

وحول طريقة Bernhard H. Mayer في الكشف عن طرق جديدة لتوفير عروضها من المنتجات الفاخرة إلى جمهور أوسع، قالت كالوزا:

"إن المزج الفريد لاستراتيجية التجارة الالكترونية والبيع المباشر جعل العلامة التجارية تنجح في تسطير قصة نجاح عظيمة على مدار السنوات القليلة الماضية. إننا نتبنى التقارب بين العالمين المادي والرقمي من خلال منصات الميتا فيرس باعتبارها تمثل فرصة للنمو في قطاع الساعات والمجوهرات الفاخرة".

كما تتبنى علامة "Bernhard H. Mayer" العديد من المهمات والتي تتنوع بين قيادة مسار جديد لإمكانية الوصول في صناعة الرفاهية من خلال التجارة الإلكترونية وعالم الميتا فيرس، حيث تتمسك العلامة التجارية أيضاً بالتزاماتها تجاه الاستدامة.

وتستخدم جميع منتجات المجوهرات الراقية "Bernhard H. Mayer" الذهب المعاد تدويره من مصادر موثوقة من أعضاء مجلس المجوهرات المسؤول (RJC)، وهو المعيار الأخلاقي الرائد في صناعة المجوهرات.

المصدر: aetoswire