علامة SICIS JEWELS للمجوهرات تستعرض تصاميمها الفريدة في معرض Haute Jewels Geneva

نجحت SICIS Jewels، علامة المجوهرات الإيطالية الشهيرة بابتكار تصاميم مخصصة يدوياً، في سرقة الأضواء خلال معرض Haute Jewels Geneva الدولي للمجوهرات الفاخرة الذي أُقيم في جنيف، من خلال استعراض تشكيلتها المميزة من المجوهرات التي تعتمد أعلى معايير الجودة والحرفية.

وتميّزت تشكيلة الدار بتصاميمها الفنية الفريدة التي تستخدم تقنية الفسيفساء العريقة مع لمساتٍ عصرية من الأحجار الكريمة متعددة الألوان من اختيار خبراء الأحجار الكريمة في الدار، والتي تم التعبير عنها بأنها: "مجوهرات قادرة على إطلاق العنان للمخيلة من خلال ألوانها الحيوية المستوحاة من الطبيعة والأرض وعالم الفن والتي تعكس أعلى درجات الإبداع".

ويعتمد مصممو العلامة، بإلهام من الرؤية الفنية الفريدة للمديرة الإبداعية للعلامة Gioia Placuzzi، على الجاذبية الخاصة للأعمال الفسيفسائية في ابتكار قطعٍ جديدة بتصاميمٍ استثنائية وإضافة لمساتٍ عصرية على التصاميم السابقة، لتقديم تشكيلة مجوهرات مخصصة تناسب جميع الأذواق.

وطرحت العلامة خلال المعرض خاتم Bohemian Dream بإصدارٍ جديد بتدرجات الأزرق البنفسجي والأصفر البرتقالي، لتسليط الضوء على الجزء العلوي من الخاتم المرصّع بقطع الألماس على شكل زهرة ملفتة تتلألأ بجاذبية مع انعكاسات الضوء.

كما أعادت العلامة إطلاق عقد Butterfly Romance الشهير بإصدارٍ جديد باللون الأحمر الساطع مع ترصيعاتٍ أنيقة على شكل فراشات باللونين الأبيض والذهبي الوردي.

بينما برزت خلال المعرض تشكيلة Crazy Moon بتصاميمها المميزة على شكل نصف دائرة مرصّعة بالألماس ومزينة بأحجار الجمشت والزمرد والياقوت، لتقدّم لوحة فنية مفعمة بالألوان الحيوية والطاقة الإيجابية.

أما القطع التي سرقت الأضواء خلال المعرض فهي الخواتم السبعة المميزة بتصاميم الأحجار الكريمة التي يتراوح وزنها بين 7 و11 قيراط في وسط الخاتم، والتي تتيح إمكانية فصل الجزء الذي يحمل الحجر عن الهيكل المحيط المزين بقطع الفسيفساء وإعادة تثبيته عند الرغبة.



المصدر: copia-group