أطلقت علامة MANGO Man مجموعة Terracotta الجديدة، التي تشتمل على إطلالات مفعمة بالبساطة والجرأة والطابع الريفي. وتستمد تصاميم هذه المجموعة إلهامها من ألوان الرمال والأحجار، فتصطبغ بتدرّجات الألوان الترابيّة المختلفة لاسيّما البني والبيج والأبيض.
كما تحيي الاستدامة في طريقة ابتكار قطعها. وتشمل المجموعة سترات بليزر فضفاضة وبناطيل مصمّمة بعناية، بالإضافةً إلى شورتات برمودا بِطيّات دقيقة وجاكيتات بومبر وقمصان من الكتّان تسمح للبشرة بالتنفّس، ويأتي معظمها بتدرّجات مختلفة من الألوان الترابيّة.
المصدر: theqode
اقرأ أيضاً:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر MANGO Man تسدل الستار عن مجموعة Terracotta على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع وكالة أنباء الأعمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.