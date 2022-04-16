MANGO Man تسدل الستار عن مجموعة Terracotta

أطلقت علامة MANGO Man مجموعة Terracotta الجديدة، التي تشتمل على إطلالات مفعمة بالبساطة والجرأة والطابع الريفي. وتستمد تصاميم هذه المجموعة إلهامها من ألوان الرمال والأحجار، فتصطبغ بتدرّجات الألوان الترابيّة المختلفة لاسيّما البني والبيج والأبيض.

كما تحيي الاستدامة في طريقة ابتكار قطعها. وتشمل المجموعة سترات بليزر فضفاضة وبناطيل مصمّمة بعناية، بالإضافةً إلى شورتات برمودا بِطيّات دقيقة وجاكيتات بومبر وقمصان من الكتّان تسمح للبشرة بالتنفّس، ويأتي معظمها بتدرّجات مختلفة من الألوان الترابيّة.



المصدر: theqode