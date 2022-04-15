أجمل اللآلئ لموسم الصيف من Lovisa

تتميز المجوهرات المرصّعة بالألماس واللؤلؤ بقدرتها على أسر قلوب السيدات، وتعد حبات اللؤلؤ من القطع الكلاسيكية التي تواكب الموضة مع تغير العصور كما تمنح القلائد والأساور المزيّنة باللؤلؤ إطلالةً مثالية لعاشقات الأناقة.
وتضم تشكيلة Lovisa لموسم صيف وربيع 2022 قطعاً جريئة ومستوحاة من الطبيعة، حيث ركزت التشكيلة على المجوهرات الاستثنائية المرصعة بلآلئ المياه العذبة والتي تتميز بشكل فريد ودرجات لونية مذهلة تناسب جميع الأذواق ويمكن تنسيقها بسهولة للحصول على إطلالة متألقة وجذابة.
المصدر: atteline
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