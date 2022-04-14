علامة النظارات المغربية LNKO تحطّ رحالها في الإمارات بافتتاح أول متجر لها في دبي

أعلنت علامة LNKO المغربية للنظارات التي تدعم متطلبات الجيل الرقميّة في حياته اليوميّة، عن افتتاح أول متجر رئيسي لها في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في دبي فستيفال سيتي مول.

ويعود تأسيس علامة LNKO إلى العام 2020 حينما أنشأتها الشقيقتان مهى ومَلَك بناني بهدف تلبية متطلبات الجيل الجديد عبر تقديم نظارات أنيقة تحمي العينين من الضوء الأزرق الضار المنبعث من الشاشات. ولكن بالإضافة إلى توفير نظارات عالية الجودة، ترمي هذه الشركة إلى طرح نظارات أنيقة بأسعار مدروسة للجميع، حيث يبلغ سعر كافة نظاراتها 315 درهماً إماراتياً فقط للزوج الواحد.

وتنفرد LNKO بتوفير منتجات ممتازة بأسعار تنافسية للغاية، بفضل استغنائها عن خدمة الوسطاء والتركيز بدلاً من ذلك على تصميم منتجاتها وتصنيعها وبيعها للمستهلكين مباشرةً.

وكذلك، تقدّم العلامة تصاميم جديدة تواكب أحدث الصيحات الرائجة في كلّ شهر، وتتيح لعملائها اختيار النظارات المثاليّة لكلّ المناسبات عبر مجموعة كبيرة من النظارات الطبيّة والشمسيّة والأكسسوارات.

وبفضل التشكيلة الواسعة من النظارات الأنيقة المتاحة بإطار دائري أو بتصميم أفياتور أو عيون القطة، فضلاً عن النظارات الملفتة ذات الإطار الكبير، يمكن للعملاء التعبير عن شخصيتهم الفريدة عبر نظارات LNKO التي تقدّم لهم الزوج المثالي لكلّ المناسبات، سواء اختاروا ارتداءها إلى العمل أم على الشاطئ أو أثناء السفر أو إلى أي مكان آخر.

ولا شكّ في أنّ الجيل الجديد يعتمد بصورة متزايدة على الشاشات في حياته اليوميّة، إذ يمضي حوالي 9 ساعات كلّ يوم أمام الأجهزة الرقميّة التي تُبعث جميعها الضوء الأزرق. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أنّ التعرّض المفرط للضوء الأزرق مضرّ بالنظر وصحة العيون ككلّ.

لذا ترمي علامة LNKO إلى تقديم نظارات واقية من الأشعة الزرقاء المنبعثة من الشاشات وجعلها في متناول الجميع، لاسيّما وتعزيز الناحية العمليّة فيها من خلال ميزة تصحيح البصر أو بدونها. هذا وتقدّم نظارات LNKO نوعية لا تُضاهى من العدسات والإطارات بفضل جهود فريق متمرّس من المتخصّصين في مجال البصريات وأطباء العيون الذين يضمنون مراقبة جودة كلّ زوج من النظارات قبل تسليمه.

وتقدّم العلامة أيضاً مجموعة واسعة من النظارات الشمسيّة الأنيقة التي تتزود جميعها بعدسات مستقطبة توفّر أقصى درجات الراحة للنظر وأفضل حماية للعينين من تأثير الأشعة ما فوق البنفسجيّة.

ويُعتبر متجر LNKO في دبي فستيفال سيتي مول أول موقع للعلامة خارج المغرب، حيث تمّ افتتاح تسع نقاط بيع مختلفة بالفعل في مراكش، والدار البيضاء، والرباط، وأكادير وطنجة.

كما ستفتتح العلامة عدّة فروع أخرى لها في مواقع مختلفة في دبي وأبوظبي، على أن يتم الإعلان عنها في خلال الأشهر القادمة.

وما يزيد علامة LNKO فرادة أنّها تتيح خدمة شحن مجاني وسريع في الإمارات العربية المتحدة على كافة الطلبات.

المصدر: theqode