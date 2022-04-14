IHG Hotels & Resorts Introduces IHG One Rewards

دراسات وتقارير غرفة تجارة دبي تطلق تقرير المسؤولية الاجتماعية للعام 2021 أصدر مركز أخلاقيات الأعمال، التابع لغرفة تجارة دبي، تقرير المسؤولية الاجتماعية للغرفة لعام 2021، والذي يستعرض أهم إنجازات الغرفة في مجال المسؤولية...

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