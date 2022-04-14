احتفلي بالعيد مع مجموعة هدايا ماجكال آيز

يأتي العيد وتبتهج القلوب بحضوره بين الأحباء والأصدقاء. وفي هذه المناسبة٬ تحتفل ايسينس بطريقتها الخاصة عن طريق إطلاق مجموعة هدايا ماجكال آيز مع أكثر المنتجات مبيعاً وشهرة. تم اختيار المجموعة بحب وعناية لرسم عينيك بطريقة جذابة وساحرة.

يمكنك استخدام علبة الآي شادو "دايلي دوز اوف لوف" من مجموعة هدايا ماجكال آيز للتألق بإطلالة رائعة الجمال في أول أيام العيد. تحتوي العلبة على ٩ ألوان من درجات الوردي النحاسي الشديدة الثبات. يمكنك الحصول على ألوان الآي شادو اللامعة والمت (غير اللامعة) في علبة واحدة مما ستسمح لك بالتألق في جميع المناسبات الاحتفالية والعادية.

باستخدام قلم الآي لاينر 2 في 1، يمكنك رسم الآي لاينر بطريقتك المفضلة سواء كانت رسمة عادية أو رسمة عين القطة. يحتوي أحد جانبي القلم على طرف رفيع بينما يحتوي الجانب الآخر على طرف مائل عريض. يتميز الآي لاينر أيضاً بلمسة نهائية مخملية لا تقاوم.

واحدة من أهم منتجات ايسينس وأكثرها مبيعاً٬ هي مسكارا لاش برينسس سكلبتد فوليوم والتي ستمنحك رموش كثيفةة وطويلة بشكل جذاب. تعمل الفرشاة المدببة على تمشيط كل رمشه على حدة لمنحها كثافة مذهلة. يمكنك وضع أكثر من طبقة حتى تصلي إلى الطول والشكل المرغوب به.

قولي وداعاً للحواجب العشوائية وشكلي حواجبك بشكل جميل مع مسكارا الجل لاش اند برو. هذه المسكارا مناسبة جداً لتشكيل حواجبك ورموشك بشكل رائع ومرتب.

هذه المنتجات الأربعة هي مزيج مثالي لجميع اطلالاتك في العيد، والتي ستظهر عينيك بشكل مسحوب وجذاب.

اصطحبي هذه المجموعة معك طوال فترة الاحتفال لصنع اطلالة ناعمة ومناسبة! قدمي لأحبائك مجموعة هدايا ماجكال آيز ليتألقوا بإطلالة قد تخطف الأنظار في العيد.

المصدر: tbwaraad