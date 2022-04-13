دَع ضيوفك ينغمسون في مغامرة تناشد الحواس على الإفطار مع تشكيلات أزهار منسّقة مع قائمة الطعام

لا يختلف اثنان على أنّ أروع ذكريات شهر رمضان المبارك هي تلك التي تنبع من الأوقات الممضية برفقة العائلة والأصدقاء على مائدة الطعام عند غروب الشمس وبزوغها، حيث يتمّ تشارك أشهى الأطباق المحضّرة من القلب مع الأحبّاء. صحيح أنّ إعداد القائمة المثالية لجَمعات السحور والإفطار هو مهمّة ممتعة، إلا أنّ مائدة الطعام تزداد حيويةً وروعةً عند تزيينها بتشكيلات أزهار جميلة.

عند تحضير مائدة الطعام، كن أكيداً أنّ أصغر التفاصيل التي تراها العين ويشمّها الأنف قادرة على الارتقاء بقائمة الطعام التي اخترت تقديمها إلى الضيوف. وبمجرّد اختيار القطعة المناسبة لتزيين وسط الطاولة، فسوف تساهم في تعزيز مائدة الإفطار أو السحور.

وفي هذا الإطار، تقترح دينا المالك، مديرة التسويق للمتجر الإلكتروني الرائد في عالم الأزهار الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، Flowers.ae، نصائح ذهبية حول كيفية تنسيق الأزهار مع قائمة الطعام التي أعددتها للارتقاء بتجربة الضيوف المسائية إلى آفاق غير مسبوقة من التميّز!

1- بالنسبة إلى الأطباق الفوّاحة والآسرة: تشكّل الأطباق الفوّاحة والزاخرة بالألوان الزاهية من وحي مطابخ الشرق الأوسط أو الهند، الخيار المفضّل في المنطقة خلال شهر رمضان المبارك، ودائماً ما تحتضن مائدة الإفطار أو السحور صنفاً واحداً منها على الأقلّ. من المعروف أنّ أطباق الشرق الأوسط والهند غنيّة بالروائح الزكية والألوان، لذا تُعتبر نفحات الأزهار الجميلة مكمّلاً مثالياً للأطباق الفوّاحة.

2- بالنسبة إلى الأطباق الكلاسيكية: لا تكتمل مائدة الطعام إلا عندما تقدّم إلى الضيوف طبقاً كبيراً من الدجاج الكامل المشوي والغني بالعصارة والمزيّن بطريقة تبهر العيون. لا شكّ في أنّ هذه الوجبة سوف تُشبع الجسم والروح، تماماً مثل أي طبق آخر يكون فيه الدجاج المشوي محور القائمة، مع أطباق جانبية مثل الخبز المخبوز بالثوم، والبطاطا أو الخضار المشوية أو المهروسة، والحساء الدافئ.

نسّق قائمة طعامك الكلاسيكية التي تفوح منها نفحات فاكهية منعشة وتزخر بألوان مفعمة بالحيوية مع باقة من الأزهار مثل الليلك والورود الفرنسية والهليوتروب التي تتعإلى منها نغمات منعشة وآسرة، لتضيف توازناً يأسر حاستَي البصر والشمّ ويمنح ضيوفك تجربة تُحفر في أذهانهم.

أمّا القائمة الكلاسيكية الأخرى التي سترضي أذواق ضيوفك من دون شكّ على مائدة الإفطار أو السحور، فهي الأطباق الإيطالية الدافئة الغنية بالنكهات الشهية. إذا كنتَ تريد أن تستعرض إلمامك بالمطبخ الإيطالي، فبوسعك تقديم طبق لازانيا لذيذ منسّق مع باقة من أزهار البازلاء الإيطالية الحلوة.

3- بالنسبة إلى أطباق ثمار البحر: هل تريد إبهار ضيوفك خلال الشهر الفضيل بطبق طازج من بلح البحر والبطاطا المقلية، وأذيال الكركند مع قشور البطاطا المخبوزة، أو حتى بكوكتيل القريدس؟ ما رأيك بتنسيق هذه الأطايب البحرية مع أزهار تنضح بنفحات حمضية ساحرة، للارتقاء بالنكهات المتباينة التي تفوح من القشريات، مثل باقة ناعمة وبسيطة من أزهار البرتقال؟

4- بالنسبة إلى قائمة الأطباق الملوّنة الزاخرة بالتوابل: سواء كنتَ تحضّر أطباقاً غنيةً بنكهات جنوب شرق آسيا وتسعى إلى إرضاء ضيوفك بأفضل أطباق باد تاي أو دجاج كونغ باو، أو إذا كنت تُعِدّ قائمة إفطار من أطباق إسبانية غنية بالنكهات والألوان الآسرة مثل الباييلا، والتاباس والإنشيلاداس، لا تنسَ أن تزيّن المائدة بالمزيج المناسب من الأزهار لتمنح الضيوف تجربة تخاطب حواسهم.

استوحِ مائدة الإفطار من مختلف الثقافات مع أزهار الفرنفل الحمراء المربوطة على شكل باقات لإضافة اللمسة النهائية الأمثل إلى قائمة الطعام الإسبانية. وإذا لم تكن من محبّي الأزهار ذات الألوان الزاهية والدافئة التي تنبعث منها عطور قوية، فإليك الحلّ. ما عليك سوى استبدال أزهار القرنفل الحمراء بباقات أزهار باللون الأبيض أو الزهري الباستيل.

وإذا كنتَ تفضّل التخفيف من تأثير التوابل في القائمة المستوحاة من مطابخ جنوب شرق آسيا، وتودّ أن تحمل ضيوفك في رحلة طهي مميزة تتخللها نسمات حلوة وتابلية، فكن أكيداً أنّ إضافة زهرة العسل حلوة الرائحة إلى مائدة الطعام كفيلة بأن تخطف قلوبهم. أمّا إذا كنتَ تنشد خياراً كلاسيكياً أكثر أناقةً، فيمكنك تنسيق الأطباق مع أزهار الفاونيا الزاهية والساحرة لتحقيق توازن مثالي بين النكهات القوية في قائمة الطعام واللمسات المنعشة والخفيفة من الأزهار.

هل ترغب في تدليل أحبّائك ببوفيه إفطار غنيّ مع قطع سوشي محضّرة على الطريقة المنزلية؟ أضفِ لمسةً مميزةً على هذه القائمة اليابانية عبر تزيين المائدة بأزهار الزنجبيل المبهرة لتبعث حيوية لا مثيل لها على أجواء أمسيتك.



المصدر: theqode