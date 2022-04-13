إطلاق علامة SENREVE الشهيرة لحقائب اليد في الإمارات

منذ إطلاقها عام 2016، تمكنت علامة SENREVE من إحداث ثورة في عالم صناعة حقائب اليد الفاخرة وجلبة في جميع أنحاء العالم بفضل منتجاتها التي تجمع بين التنوع والعملية والتصاميم الأنيقة. توفر تصميمات SENREVE المُعدّة بشكل فاتن وذات الطابع الأنثوي خيارات عديدة للمرأة العصرية في نطاق حياتها اليومية.

أصبحت منتجات هذه العلامة المفضلة لدى الشهيرات والمحببة لدى الكثير من العميلات متاحة الآن للتوصيل إلى جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

حظيت SENREVE بشعبية كبيرة منذ إطلاقها حتى أن العديد من الشهيرات اعتمدن حقائبها، مثل على سبيل المثال لا الحصر: أنجلينا جولي وليدي غاغا وبريانكا تشوبرا وكريستين بيل وسارة ميشيل جيلر.

صُنعت حقائب SENREVE يدوياً في إيطاليا وإسبانيا على يديّ حرفيين تعاونوا مع العلامات التجارية الفاخرة الراقية لأكثر من 50 عاماً، وهي حقائب مصنوعة من جلد إيطالي أصلي 100% مقاوم للخدش وللبقع وللماء وتتميز الحقائب بتصميم داخلي من الجلد.

تقدم العلامة أحزمة الحقائب التي يمكن تغييرها لتتواكب مع الأزياء التي تختاريها كل يوم، فموديلات الحقائب بتفاصيلها الدقيقة تناسب تماماً المرأة العصرية وتساهم في إضفاء أناقة على حياتها اليومية.

وعن العلامة، صرّحت السيدة كورال تشانغ، المؤسِسة والرئيس التنفيذي لشركة SENREVE، قائلة: "عندما يتعلق الأمر بالأناقة، لا ينبغي على أي امرأة الاختيار بين العملية والرفاهية. وبصفتي امرأة تقوم بأدوار متعددة في حياتها اليومية ولديها مسؤوليات مختلفة تتضمن الأمومة وعمل متطلب جداً في مجال التمويل والتكنولوجيا، كنت بحاجة إلى حقيبة تناسب أسلوب حياتي السريع لكن في نفس الوقت تنضح فخامة وأناقة وذات جودة ممتازة. لقد أطلقت SENREVE لأتمكن من الحصول على حقائب جميلة وفاخرة ومتنوعة الستايل لتتناسب مع احتياجاتي. واكتشفت أيضاً أن الكثيرات كن يبحثن عن نفس المواصفات".

وقد عبرت كورال تشانغ عن سعادتها البالغة لإطلاق SENREVE في الإمارات وكونها أولى دول الشرق الأوسط التي تتوسع بها العلامة. وعن ذلك، تقول: "من الناحية الإستراتيجية، اخترنا دولة الإمارات كمدخل لنا إلى سوق الشرق الأوسط حتى نتفاعل مع النساء المحليات والمغتربات في نفس الوقت. إن دبي، على وجه الخصوص، هي مدينة ذات تفكير استشرافي حيث غالباً ما تبحث النساء عن حقيبة تتناسب مع الستايل الخاص بهن وفي الوقت ذاته تلبي احتياجاتهن اليومية. لذا، نحن متحمسون لبدء التعامل مع العميلات بشكل مباشر".

إن مجموعات حقائب SENREVE الأساسية، وتشمل مجموعة Maestra وAlunna وAria وCadence، تجسد تنوع التصميمات والعملية والأناقة التي تفخر بها العلامة دائماً. ويمكن تنسيق حقائب كل مجموعة بطرق متعددة كما أنها تأتي بعدد كبير من الألوان وخيارات مختلفة من أنواع الجلد.

المجموعات الأساسية

- مجموعة Maestra: مجموعة مذهلة وأنيقة، وحقائبها تتسع لحمل كل شيء. تأتي الحقيبة بجيب مبطن للابتوب أو الآي باد ويمكن ارتداؤها على الكتف أو كحقيبة ظهر أو كحقيبة يد. متوفرة بثلاثة أحجام:

- حقيبة Maestra: تتسع لجهاز لابتوب مقاس 13 بوصة في الجيب المبطن

- Midi Maestra: تتسع لتابلت مقاس 10.9 بوصة في الجيب المبطن

- Mini Maestra: تتسع لآي باد ميني في الجيب المبطن

- مجموعة Alunna: مستوحاة من مجموعة Maestra الكلاسيكية، وهي نسخة أرفع من حقائب مجموعة Maestra المحبوبة. تتوفر حقائب هذه المجموعة بحجمين، Alunna وMini Alunna وتتميز بأناقتها وبساطتها وانسيابية تصاميمها. يمكن ارتداء Alunna وMini Alunna كحقيبة كتف أو كحقيبة ظهر أو يد.

- حقيبة خصر Aria: الأكثر مبيعاً عالمياً، وهي النسخة المطورة من حقائب الخصر الكلاسيكية لذا فهي تعد القطعة المثالية التي تناسب أي زي. تأتي حقيبة Aria بحزام جلدي ويمكن ارتداؤها كحقيبة خصر أو كتف أو كحقيبة يد (كلاتش). تتعدد طرق اعتمادها حتى أنه يمكنك استبدال حزامها الجلدي بسلسلة لإضافة المزيد من الأناقة على إطلالتك، كما ستتمكنين من استخدام حزام الحقيبة بمفرده.

- مجموعة The Cadence: أحدث مجموعة منSENREVE، تتميز بخطوط نظيفة وتفاصيل مدروسة. إن تصاميم حقائب هذه المجموعة بمنحنياتها وزواياها هي مثال على الأناقة الإيطالية الحديثة. تتميز الحقيبة من الداخل بثلاث جيوب وجيبان منزلقان وجيب يُغلق بزر.

الجلد المستخدم

يتم تصنيع حقائب يد SENREVE يدوياً من قِبل حرفيين يعملون أيضاً مع بعض من أكثر العلامات التجارية الفاخرة الراقية ويستخدمون تقنيات صعبة لا يستطيع تنفيذها سوى عدد قليل من المصانع في العالم.

- الجلد المحبب: يتميز بلمسة نهائية مرنة ويتم تقليبه في المدابغ للحصول على منتج نهائي متين طويل الأمد.

- جلد الميموزا: يتميز بأنه طويل الحبيبات لذا فهو أكثر تيبساً قليلاً عن الجلد المحبب.

- جلد دولتشي: يتميز هذا النوع من الجلد الناعم الفاخر بالحبيبات الطبيعية، وهو أحد أنعم وأخف الجلود التي تقدمها علامة SENREVE.

- جلد التنين: جلد منقوش يحاكي ملمس جلد التمساح وتنوع لونه، لذا فإن كل حقيبة مُنتجة من هذا الجلد فريدة من نوعها.

- جلد سيرينو: جلد ناعم تم تطويره لضمان بقاء ليونة الجلد لمدة أطول مع الاحتفاظ بقدر من المتانة.

- الجلد النباتي: متوفر بأربعة أنواع، وكل منها مصمم لتقليد صفات الجلد الطبيعي دون استخدام أي منتجات أو مشتقات حيوانية. الأربعة أنواع المتوفرة هي: Amica Misto وVegan Saffianoو CactusوVegan Terra.

ملحوظة: قد تختلف اللمسات النهائية والألوان عبر مجموعات حقائب اليد المختلفة.

وبالإضافة إلى مجموعتها الأساسية، تقدم SENREVE أيضاً مجموعات متنوعة من حقائب اليد لتناسب المناسبات المختلفة، كما تقدم منتجات جلدية صغيرة الحجم وإكسسوارات مثل أحزمة الكتف والسلاسل لمنح كل حقيبة مظهراً مختلفاً.



المصدر: popcomms