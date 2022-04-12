مجوهرات تزهو بألوان الربيع

يرتبط فصل الربيع عادةً بالألوان الزاهية والتدرجات الساطعة والتنسيقات والتداخلات اللونية المتنوعة التي تجذب عشّاق الموضة. وتبرز قطع المجوهرات الملونة بصفتها الوسيلة المثالية لإضفاء المزيد من الأناقة والحيوية على الإطلالة اليومية. لذلك، تنتقل علامة Jacquie Aiche هذا الموسم من إصدارات المجوهرات الكلاسيكية بألوان الفضي والذهبي إلى التصاميم الملونة وقطع الكريستال المتلألئة. حيث أضافت العلامة الأحجار الكريمة بألوانٍ زاهية إلى تصاميمها الاستثنائية لتعكس حيوية الربيع في قطعها الفنية. المصدر: atteline اقرأ أيضاً:

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