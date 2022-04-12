عيادة أورونيكس تفتح أبوابها في دبي

تفتتح عيادة أورونيكس الجديدة المتخصّصة في العلاجات الجماليّة للوجه والقائمة على مفهوم "القليل يُغني عن الكثير"، الوجهة الأولى للعلامة في المنطقة، في الإمارات العربيّة المتحدة على وجه التحديد. وتقع هذه العيادة الأنيقة في قلب المدينة، داخل برج ذا أوبس، حيث تقدّم لك نهجاً مبتكراً ومتميّزاً من العلاجات الجماليّة للوجه.

هذا ويتجمع أطباء التجميل الأكثر شهرة تحت سقف عيادة أورونيكس التي تفتتح أبوابها للمرّة الأولى في الإمارات العربيّة المتّحدة. والمميّز أنّ كلّ طبيب يعتمد نهجاً فريداً لتوجيه العملاء والعمل معهم يداً بيد لمساعدتهم على تحقيق النتائج المرجوّة.

إنّما ما يزيد عيادة أورونيكس تفوقاً، فهو مفهومها المبني على أساس العلم، والتنكولوجيا والبيانات، وتركيزها على الوجه بصورة شاملة، عن طريق علاجات محدّدة بحسب عمليّة التشخيص. وتَعمد العيادة إلى الدمج ما بين التقنيات الأكثر حداثة والمؤشرات النفسيّة، والجماليّة والتشريحيّة، بما يشمل عمليّات المسح ثلاثيّة الأبعاد وثنائيّة الأبعاد، لضمان نتائج طبيعيّة وفعّالة قدر الإمكان.

وفي هذا الصدد، تخبرنا الشريكة المؤسسة بالآتي: "إنّ نهجنا الفريد إزاء العلاجات الجماليّة يضع العميل في صدارة أولويّاتنا، حيث نعتبره فرداً بالغ الأهميّة ونولي اهتماماً شديداً لمحفّزاته، هذا بالإضافة إلى تقديم المستوى الأسمى من المهارات الطبيّة له واستخدام التكنولوجيا المتطوّرة لصالحه مع إيلاء انتباه بالغ لأدقّ التفاصيل. وباختصار، إنّنا نحقّق النتائج الطبيعيّة الأمثل التي تحتفي بجمال كلّ فرد وتعزّز فرادته". إيدا بانيك، المؤسِّسة الشريكة لعيادة أورونيكس

أطبّاء أورونيكس

تضمّ أسرة عيادة أورونيكس نخبةً من رواد الفكر الأكثر تميّزاً في مجال العلاجات الجماليّة للوجه على مستوى العالم، وقد تمّ انتقاؤهم من بين أفضل المواهب في هذا المجال. ونذكر من بين أطبّاء التجميل المقيمين في عيادة أورونيكس، الدكتورة هالة طه والدكتور عماد حمدي اللذَين يُعتبَران من الأسماء الألمع في عالم التجميل.

فالدكتورة هالة طه متخصّصة في الطبّ التجميلي وطبّ مكافحة علامات التقدّم في السن. إذ إنّها تمتلك موهبةً وحسّاً إبداعياً بالفطرة، ويستند نهجها تجاه الجمال إلى مفهوم "القليل يُغني عن الكثير"، بحيث تشجّع على التمتّع ببشرة صحيّة ومتوهّجة تفيض نضارةً وشباباً مع احترام الشكل الطبيعي للوجه.

أمّا الدكتور عماد حمدي، فهو طبيب جلد ذائع الصيت تعلّم أهمية الاتّسام بالقدرة على التأقلم مع البنى التشريحيّة والأعراق المختلفة. ويشتهر هذا الطبيب بنهجه المتكامل والصادق من حيث العلاجات الجماليّة، فضلاً عن قدرته على علاج أجزاء من الوجه غالباً ما يتمّ الاستخفاف بها، وذلك كلّه بغية تحقيق التوازن والتناغم المثالي.

التكنولوجيا المتميّزة في عيادة أورونيكس

تستخدم أورونيكس أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا تحقيقاً للفهم الوافي لتوقّعات العملاء ومحفّزاتهم ومتطلبّاتهم. وتفصيلاً، تعمل تكنولوجيا التصوير الطبي على فحص الوجه من زوايا متعدّدة، فيما تجمع البرامج المتقدّمة رسوماتٍ بيانيةً فائقة الدقّة وصوراً مفصّلةً تسمح للفريق الطبّي بقياس كلّ ما يَلزم، بدءاً من فقدان الحجم، وصولاً إلى عمق التجاعيد، وقوام البشرة والتصبّغ، وحتى البنية العظميّة. وعلى ضوء هذه البيانات الثمينة ومجموعة من المؤشرات التشريحيّة والنفسيّة، يُعدّ الأطباء النهج الأمثل للعلاج قبيل مناقشته مع العميل بهدف الحصول على النتائج الأفضل.

روح عيادة أورونيكس

بفضل موقع عيادة أورونيكس الاستراتيجي في وسط مدينة دبي، على الجانب الآخر من برج خليفة، من البديهي أن تُعتبَر وجهةً ترحيبيةً فاخرةً تكتنف مفاهيم فنيّة شيّقة وملفتة تُعيد النظر في المعتقدات السائدة المتعلّقة بالعلاجات الجماليّة. وتمتدّ عيادة أورونيكس على طابقَين، بحيث تتألف من:

منطقة التثقيف: وقد صُمّمت لاستضافة محادثات افتراضيّة حيّة ودورات تدريبيّة تهدُف إلى مشاركة المعلومات، والتقنيات والنُهُج، بدون التغاضي عن استكشاف صيحات جديدة في المجال الجمالي. وكذلك تُقام أمسيات وديّة للعملاء المحتملين، بحيث تتيح لهم زيارة العيادة والمشاركة في مناقشات مفتوحة لاكتشاف المزيد عن العلاجات الجماليّة، لاسيّما مقابلة أطبّاء أورونيكس وطرح الأسئلة عليهم أو الإفصاح عن مخاوفهم.

أجنحة العلاجات: تنفرد أجنحة أورونيكس بتصميم بعيدٍ كلّ البُعد عن غرف العلاجات التقليديّة، بحيث أنّها تبعث الراحة في نفوس العملاء، وتحرص على إبقاء معظم المعدات الطبيّة بعيداً عن أعينهم. هذا ويتجلّى النهج التعاوني للعيادة من خلال "الطاولة المستديرة" المصحوبة بشاشة كبيرة، ممّا يسمح للأطباء والعملاء أن يعملوا يداً بيد بغية ابتكار خطط علاجيّة مؤاتية. والواقع أنّه نادراً ما يستطيع عملاء العلاجات الجماليّة رؤية الأمور من منظور الطبيب. فبالإجمال، يتمّ استخدام صور "قبل وبعد" لتقديم التقارير العياديّة، وفي الغالب لا تتمّ مشاركة الصور مع العملاء الآخرين. غير أنّ لسان الحال مختلف في أورونيكس، بحيث يرى العملاء مباشرةً سير العلاجات والتغيّرات الفعليّة التي تطرأ ما بين العلاجات.

المنطقة الطبية: يحتضن هذا القسم أربعة أجنحة أنيقة ومريحة للعلاجات، مع نقطة محوريّة أساسيّة تتيح للعملاء خدمة وضع المكياج الطبّي على يد أحد الخبراء تبعاً لعلاجهم.

يُظهر لنا كلّ ما سبق أنّ عيادة أورونيكس تُعيد تعريف مفهوم عيادات التجميل الطبيّة، باعتبارها الوجهة العالميّة الأولى التي تركّز حصراً على علاجات الوجه غير الجراحيّة، حيث يلتئم أفضل أطباء العالم في مساحة فاخرة ويتّبعون نهجاً لا مثيل له من أجل الارتقاء بتجربة العملاء إلى مستوى مختلف تماماً.

احصل على الاستشارة واختبر كلّ ما تقدّمه عيادة أورونيكس الواقعة في برج ذا أوبس، الوحدة سي 201، شارع الأعمال، دبي.



المصدر: theqode