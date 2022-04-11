عنايتك بشعرك مفتاح أسلوبك في رمضان مع ڨاتيكا

إن اتباع روتين عناية معزز للشعر يساعد على إكمال مظهرك ويحسن من الصحة العامة لجسمك. حيث تنعكس صحة شعرنا على صحتنا النفسية، فكم من النساء يشعرن بالاكتئاب بسبب حالة شعرهن التعبة والجافة والمتقصفة، كما يساعد التدليك الجيد لفروة الرأس على منح الجسم الراحة والاسترخاء. تقدم ڨاتيكا مجموعتها المعززة بالزيوت والمكونات الطبيعية التي تهدي شعرك العديد من الفوائد.

تضم المكونات الطبيعية المستخدمة في هذه المجموعة الثوم الذي يحفز نمو الشعر. الأرغان المعروف بخصائصه المرطبة للشعر والمقوية للبصيلات. الكركديه والأفوكادو وزبدة الشيا مكونات غنية بالزيوت الطبيعية المغذية والتي توفر التمليس والتطهير أثناء معالجة المشاكل غير المرغوب فيها مثل تكسر الشعر والأطراف المتقصفة.

اتركي العناية بالشعر لخبراء الطبيعة "ڨاتيكا"، وعيشي أيام رمضان المبارك براحة بال.



المصدر: matrixdubai