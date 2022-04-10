MANGO تطرح مجموعة The Rustic Outdoors

تحتفي المجموعة الجديدة من MANGO بمنطقة البحر الأبيض المتوسّط، فتكتنف قطعاً حالمةً تستحضر إلى الأذهان الشوارع المذهلة في المدن القديمة في أوروبا.

فقد استمدّت العلامة إلهامها من مياه المحيط الرقراقة ومن ألوانها المتغيّرة خلال الموسم لابتكار لوحة ألوان تطغى عليها درجات الأزرق، ممّا يضفي بُعداً جديداً على القطع الأساسية للعطلة.

والنتيجة، تشكيلة من التصاميم الجذابة المثالية لموسم العطل. فبدءاً من التنانير المزيّنة بأهداب والفساتين الفضفاضة بألوان متدرّجة، مروراً بالبلوزات المفعمة بالأنوثة بتأثيرها النافر، وصولاً إلى بناطيل الكتّان المفصّلة ومحبوكات الكروشيه المخرّمة.

صُنعَت كلّ قطعة باستخدام أجود أنواع الأقمشة مع تفاصيل متميّزة لتتمتّعي بإطلالة عصرية تنضح أناقةً.

تألّقي بفستان ضيّق أو نسّقي بلوزةً بلون الإكرو مع تنورة ملفتة للنظر لتخطفي الأضواء بإطلالتك سواء أثناء الغداء أو العشاء.

المصدر: theqode