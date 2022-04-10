علامة GANT تطلق تشكيلتها الجديدة لموسم ربيع وصيف 2022

حان الوقت بحسب توقيت GANT للتألق بإطلالاتٍ ربيعية كلاسيكية من تشكيلتها الجديدة من التصاميم العصرية الأنيقة المستوحاة من أجواء البحر والشاطئ. وتخص العلامة عشّاق السفر والعطلات هذا الموسم بتصاميمٍ مميزة ورسوماتٍ حيوية لمشاهد المحيطات والشواطئ بألوانٍ جريئة. وتضم تشكيلة ربيع وصيف 2022، التي تستمد إلهامها بشكلٍ أساسي من عالم البحار، مجموعة مميزة من القطع الأساسية المريحة والفضفاضة. وتقدّم لكم أبرز قطع التشكيلة الجديدة، التي تشكّل الخيار المثالي لإطلالةٍ أنيقة وجذابة على الشاطئ. المصدر: atteline اقرأ أيضاً:

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