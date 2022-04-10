لي بنجامين تتعاون مع د. عذراء لإطلاق مجموعة محدودة الإصدار

نشأت د.عذراء وترعرعت في دبي وانتقلت من مجال تقويم العظام إلى عالم الفنّ، حيث اشتهرت بتصاميم الحنّاء الهندسية التي لقيت نجاحاً مدوياً بين ليلة وضحاها، وإذا بها توسّع نطاق إبداعاتها البصرية ضمن مجموعة حصرية محدودة الإصدار، جنباً إلى جنب مع علامة لي بنجامين.

ومن المرتقب أن تتوفّر هذه التشكيلة في المتاجر وعبر الإنترنت اعتباراً من 8 أبريل.

تعاونت عذراء (اسمها الكامل عذراء خميسة) مع علامة لي بنجامين المتمركزة في اسطنبول لابتكار مجموعة مناسبة للرجال والنساء، تعكس فلسفة العلامة المتمثلة في إلغاء المسافات بين الشرق والغرب.

وفي هذا العمل، استعانت عذراء بفنّ الحناء التقليدي للارتقاء بالسمات الجمالية المعاصرة في نقوش الحناء.

تكتنف المجموعة 14 قطعةً، بما فيها طقم دنيم مؤلّف من قطعتين (جاكيت وجينز متطابق) من وحي تسعينيات القرن الماضي، بحيث ازدان بنمط ترقيع يحاكي زهرة الأقحوان، بالاقتران مع عبارة ‘Peace in the Middle East’ (أي سلام في الشرق الأوسط) عند الظهر.

والجدير ذكره أنّ العبارة نفسها ونمط رقع الشطرنج، يرافقان تصاميم عديدة، بما فيها التي شيرتات ذات الأكمام الطويلة والقصيرة، والسويت شيرتات باللونين البرغندي والأخضر المائل إلى الرمادي، والبناطيل ذات القصات المريحة، والتنانير الطويلة والقمصان الفضفاضة، ناهيك عن حقيبة ‘Lulu’ المصنوعة من الجلد.

وبالحديث عما تحمله المجموعة من معانٍ ومصادر إلهام، صرّحت عذراء قائلةً: "يرمي طرح مجموعة ‘Peace in the Middle East’ (أي "السلام في الشرق الأوسط") خلال شهر رمضان المبارك إلى التذكير بأنّ هذا الشهر للأسف لا يرمز إلى السلام بالنسبة إلى بعض الأشخاص. وآمل وأرجو أن يتغيّر ذلك".

من المرتقب طرح مجموعة د. عذراء × لي بنجامين حول العالم في 8 أبريل.

المصدر: theqode