صيحة الموسم! MANGO تقدّم مجموعة Sophisticated Tropical

ابعثي الحياة في خزانتك للموسم المقبل مع نقشات استوائية جذابة وتصاميم مفعمة بالأناقة من مجموعة MANGO الجديدة: Sophisticated Tropical تطغى على هذه التشكيلة درجات اللون البرتقالي المائل إلى البنّي، مع تدرّجات ناعمة من البيج والبنّي بما يتناغم مع النقشات النابضة بالحيوية.

تحتضن المجموعة قطعاً مصنوعةً من الكتّان ومفصّلةً بقصّات وتصاميم عصرية مميّزة. أضفي لمسةً من التجدّد على إطلالتك الصيفية مع تنانير فضفاضة، وتنانير بفتحة جانبية، وبناطيل مزيّنة بأنماط، وأطقم جامبسوت مع لمسات من الأحمر.

المصدر: theqode

