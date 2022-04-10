تونتي 4 تطلق تشكيلة جديدة من الأزياء بمناسبة شهر رمضان المبارك

كشفت تونتي4، علامة الأزياء الرائدة في منطقة الخليج العربي والتابعة لشركة بي إم إيه إنترناشونال، عن إطلاق تشكيلتها السنوية الجديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتتنوع قطع التشكيلة بين الأزياء التقليدية والعصرية والتصاميم التي تلبي جميع الأذواق، وتوفر قيمةً استثنائيةً تعبّر عن جوهر العلامة.

ونجحت تونتي4 بتحقيق مكانة مرموقة لها في عالم الموضة السريعة التي تتميز بلمسة عصرية وأسعار تضاهي القيمة التي تقدمها. وتشتهر العلامة بتوفير تصاميم مميزة تجمع الميزات العملية واللمسة الجمالية، وتوازن بين الأزياء العالمية الراقية وملامح ثقافة الشرق الأوسط. وتجسّد تشكيلة رمضان 2022 أسلوب العلامة، حيث تقدّم مجموعة مميزة من أزياء السيدات مثل القمصان الرسمية باللون الوردي مع سراويل مريحة بألوان فاتحة، وبذلات رسمية مزينة بنقشات الأزهار لمحبات الأناقة العملية، وقمصان مزينة بنقشة جلد الفهد، وفساتين قصيرة من قماش الأورجانزا.

كما تضمّ مجموعة السيدات فساتين كيمونو بألوان مشرقة ومزينة بنقشات هندسية، وسراويل من الساتان غير اللامع مع كنزات وردية مزينة بالترتر، وسترات رسمية فاخرة مطرزة بقماش الجاكار، وفساتين بطول متوسط وياقة مفتوحة، وفساتين تقليدية بأكمام طويلة وتفاصيل مميزة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مشتاق جعفر، رئيس علامة تونتي4 في السعودية: "أصبحت تونتي4 العلامة المفضلة لدى عشاق الأناقة، فهي تلبي أذواق محبي الصيحات العالمية مع لمسات عصرية من الشرق الأوسط. وتجمع تشكيلة رمضان 2022 بين الأناقة والعملية بأسلوب مميز، وتتميز بالمتانة والجودة العالية لتقدم خياراً مثالياً لعشاق الموضة ومحبي الأزياء الكلاسيكية على حد سواء".

وتقدم تشكيلة تونتي4 الجديدة لجميع أفراد العائلة خيارات متنوعة من الأزياء المناسبة لاحتفالات ولقاءات الشهر الفضيل، إذ تضم المجموعة المخصصة للرجال ملابس عملية بألوان وتصاميم عصرية، مثل القمصان المريحة وسراويل الدنيم الممزقة التي ترضي عشاق الأزياء المبتكرة. كما تقدم العلامة تشكيلة من الملابس المتطابقة للأهل والأطفال للتألق بها في المناسبات العائلية والاجتماعية. وتوفر التشكيلة للأولاد إطلالةً كلاسيكيةً مع قمصان بلون أزرق داكن وسراويل بحمالات، إضافة إلى قطع أنيقة بتدرجات الأبيض والبيج للمناسبات الرسمية. أما للبنات فتقدم العلامة قطعاً أساسية لكل خزانة، وتشمل الفساتين المخططة وسترات الدنيم بألوان قوس قزح وسراويل الجينز العصرية وفساتين بدون أكمام منقطة باللون الفضي وغيرها الكثير.

وأضاف مشتاق: "لا تُقاس قيمة العلامة التجارية بكثرة مبيعاتها بل بقدرتها على تلبية تطلعات جميع الفئات بدون استثناء، وتتمحور تشكيلة رمضان 2022 حول هذا المفهوم وتنسجم مع قيم الشهر الفضيل. وتتوجه تونتي4 بهذه المناسبة بأطيب الأمنيات للجميع، وتدعوهم لزيارة متاجرنا واكتشاف التشكيلة الجديدة للتألق بإطلالةٍ مميزة".

يتجاوز عدد متاجر تونتي4 في منطقة الخليج العربي 39 متجراً، يقع 34 منهم في المملكة السعودية وحدها، وتتوزّع جميعها في مواقع استراتيجية لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من العملاء. كما ساهم أسلوب العلامة في التركيز على العملاء إلى إطلاق خدمة التسوق عبر تطبيق واتساب داخل أسواق الكويت والبحرين والإمارات، في خطوة رائدة لمواجهة قيود الإغلاق التي فرضتها أزمة كوفيد-19. وحصدت تونتي4 نجاحاً كبيراً مؤخراً، بفضل الأصداء الإيجابية التي لاقتها علامة الأزياء الرائدة بعد إطلاق تشكيلة ربيع 2022.