Jumbo Group Donates AED1 Million, to 1 Billion Meals Initiative

تعليم طلبة أبوظبي يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي المقبل أرسلت دائرة التعليم والمعرفة تعميماً للمدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، يتضمن حزمةً جديدة من الإجراءات المخففة للفصل الدراسي المقبل، وتأتي...

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